"Kapitalizm, bilişim temeline geçti"

Prof. Dr. Ali Koçyiğit konuşmasına dünyada hayatın akışını değiştiren Covid-19 pandemisinin ortaya çıkışı konusundaki fikirlerini dile getirerek başladı.
Covid-19 sonrası ekonominin nasıl şekilleneceği konusunda görüşlerini de aktaran Koçyiğit,
Geriye dönüş yok. Ancak önemli olan toplumların buna nasıl tepki vereceğidir. 1990’ların sonunda dünyada bilgisayar çağı başladı. İnsanlar arasındaki ilişki ve ekonomik yapılanmalarda değişiklikler yaşandı. Bana göre yeni sistem, bilişim temelli bir kapitalizm. Bunun arkasında küreselleşme olgusunun devamı diye nitelendireceğimiz bir güç söz konusu. Dünyanın bu dönüşüme uygun olarak tasarlanması, buna bağlı olarak da insanlar arasındaki ilişkinin değişmesi gerekiyor
ifadelerini kullandı.
Pandemi döneminde toplumların ciddi değişimler geçirdiğinin altını çizen Koçyiğit, bireyselliğin hâkim olduğu batı toplumlarına göre dayanışmaya daha açık doğu toplumlarının Covid-19 salgınından daha fazla etkileneceğini vurguladı.
NESİL, KRİPTO PARAYA AKIYOR
Koçyiğit teknolojik ilerlemenin önüne geçilemeyeceğini vurgulayarak şunları söyledi:
Geleneksel üretim tarzları değişime uğramaktadır. Yeni gelişen teknolojilerin, toplum yararına uygun geliştirilmesi, toplumların alacağı tedbirler arasındadır. Gelişmelere ayak uydurmadığınız zaman, hem ekonomik, hem sosyal anlamda dünyada geride kalacaksınız. Artık bilişim temelli kapitalizm sürecine giriyoruz. Bu dünyayı hem parasal, hem de sınıfsal açıdan değiştirecek.
Son dönemde etkisini giderek arttıran kripto paralar hakkında bilgi veren Koçyiğit, ülkelerin kripto para birimleri üzerinde çalışmalar yaptığını ve yeni neslin kolay para kazanabilmek için kripto paralara yöneldiğini söyledi.
Prof. Dr. Ahmet Uğur da, tüketimin arttığı bu dönemde, üretimde köklü dönüşümlerin yaşanacağını söyledi. Uğur, insan faktörünün yerini teknolojinin aldığını ifade etti.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.