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01 Nis 2021 - 14:30- Eğitim

"Kapitalizm, bilişim temeline geçti"

Malatya İnönü Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Koçyiğit, Covid-19 pandemi sürecinden sonra yeni sistemin, bilişim temelli bir kapitalizm olduğunu belirtti. İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında çevrimiçi olarak "Covid-19 Pandemisinin Dünya Ekonomisine Etkileri" konulu seminer düzenlendi. Çevrim içi düzenlenen seminere, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ali Koçyiğit ile Prof. Dr. Ahmet Uğur konuşmacı olarak katıldı.
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Prof. Dr. Ali Koçyiğit konuşmasına dünyada hayatın akışını değiştiren Covid-19 pandemisinin ortaya çıkışı konusundaki fikirlerini dile getirerek başladı.
Covid-19 sonrası ekonominin nasıl şekilleneceği konusunda görüşlerini de aktaran Koçyiğit,

Geriye dönüş yok. Ancak önemli olan toplumların buna nasıl tepki vereceğidir. 1990’ların sonunda dünyada bilgisayar çağı başladı. İnsanlar arasındaki ilişki ve ekonomik yapılanmalarda değişiklikler yaşandı. Bana göre yeni sistem, bilişim temelli bir kapitalizm. Bunun arkasında küreselleşme olgusunun devamı diye nitelendireceğimiz bir güç söz konusu. Dünyanın bu dönüşüme uygun olarak tasarlanması, buna bağlı olarak da insanlar arasındaki ilişkinin değişmesi gerekiyor

ifadelerini kullandı.


Pandemi döneminde toplumların ciddi değişimler geçirdiğinin altını çizen Koçyiğit, bireyselliğin hâkim olduğu batı toplumlarına göre dayanışmaya daha açık doğu toplumlarının Covid-19 salgınından daha fazla etkileneceğini vurguladı.

NESİL, KRİPTO PARAYA AKIYOR


Koçyiğit teknolojik ilerlemenin önüne geçilemeyeceğini vurgulayarak şunları söyledi:


Geleneksel üretim tarzları değişime uğramaktadır. Yeni gelişen teknolojilerin, toplum yararına uygun geliştirilmesi, toplumların alacağı tedbirler arasındadır. Gelişmelere ayak uydurmadığınız zaman, hem ekonomik, hem sosyal anlamda dünyada geride kalacaksınız. Artık bilişim temelli kapitalizm sürecine giriyoruz. Bu dünyayı hem parasal, hem de sınıfsal açıdan değiştirecek.


Son dönemde etkisini giderek arttıran kripto paralar hakkında bilgi veren Koçyiğit, ülkelerin kripto para birimleri üzerinde çalışmalar yaptığını ve yeni neslin kolay para kazanabilmek için kripto paralara yöneldiğini söyledi.
Prof. Dr. Ahmet Uğur da, tüketimin arttığı bu dönemde, üretimde köklü dönüşümlerin yaşanacağını söyledi. Uğur, insan faktörünün yerini teknolojinin aldığını ifade etti.

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01 Nis 2021 - 14:30 Malatya- Eğitim

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