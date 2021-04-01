Durak ve peron ihalesi!

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, "Yolçatı-Kurtalan Hattı Demirkuyu Km 139+500, Demirpınar Km 102+600, Yolçatı-Tatvan Hattı Köşk Köyü Km 236+000 ve Malatya-Narlı Hattı Söğütlü Km 115+974 Toplam 4 Adet Durak ve Alçak Peron Yapılması İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır."

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