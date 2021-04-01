İcradan 2014 model Fiat Fiorino!

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre Darende İcra Dairesi'nde 2014 model Fiat Fiorino Multijet araç satılık. İlanda, "06 HC 0217 plakalı Fıat marka Fıorıno multijet tipi, 2014 model araç satışa çıkarılmış olup:

Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecek" bilgileri yer aldı.

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