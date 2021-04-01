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01 Nis 2021 - 13:22- Eğitim G: 01 Nis 2021 - 13:30

82 akademik personel alınacak!

İstanbul Kent Üniversitesi 82 akademik personel alıyor. Başvurular için son gün 15 Nisan.
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Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğü 82 akademik personel alacak. İlanda, "Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. 24. ve 23. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlileri alınacaktır." bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

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01 Nis 2021 - 13:22 Malatya- Eğitim

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