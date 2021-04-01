01 Nis 2021 - 14:00- Sağlık

EKMEK TÜKETİMİ KABIZLIĞA İYİ GELİR Mİ?

Diyetisyen Salih Gürel konu hakkında önemli bilgiler verdi. Gürel, “Ekmek; buğday unu, maya, tuz ve belli oranda su ile karıştırılıp, yoğrulması ve hamurun belli bir süre fermente ettirilip pişirilmesi ile elde edilen; nötr bir aromada olan, ucuz ve kolay temin edilebilen, besleyici ve doyurucu özellikleri olan bir gıda maddesidir. Ekmek yapımında kullanılan unun hammadesi buğdaydır" dedi.