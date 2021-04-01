YMS’NİN BAŞAKŞEHİR KARNESİ ZAYIF

Yeni Malatyaspor, 4 Nisan Pazar günü Başakşehir ile sekizinci kez karşı karşıya gelecek. Opta Facts’ın verilerine göre; Yeni Malatyaspor'a rakip olduğu yedi Süper Lig maçının sadece birinden mağlup ayrılan Başakşehir (4G 2B), sahasındaki üç karşılaşmayı da kaybetmedi (2G 1B).

Süper Lig'in ilk yarısındaki maçta Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Yeni Malatyaspor, daha önce rakibinden aynı sezondaki iki maçta da puan alamadı.

Evinde oynadığı son yedi maçı kazanamayan Başakşehir (3B 4M), Süper Lig tarihinde daha uzun bir iç saha galibiyet hasreti yaşamadı.

Süper Lig'de 10 maçtır kazanamayan ve devam eden en uzun serinin sahibi olan Yeni Malatyaspor (5B 5M), 2021 senesinde en az galibiyet alan takım konumunda (2G 6B 7M).

İstanbul'da çıktığı son deplasman maçında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de üst üste iki İstanbul ziyaretinden galip dönemedi.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde Yeni Malatyaspor'dan (16) daha fazla duran top golü yiyen tek takım Başakşehir (18).

Başakşehir'in Süper Lig'de attığı son dört golün üçünü kaydeden Demba Ba, geçen sezon bu stattaki karşılaşmada Yeni Malatyaspor filelerini havalandırmıştı.

Başakşehir forması giyen Edin Visca, Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'a rakip olduğu altı maçın beşinde en az bir gole doğrudan katkı sağladı (3 gol & 3 asist). Boz Baykuşlar, rakibinden tek Süper Lig mağlubiyetini Bosna Hersekli oyuncunun gol katkısı yapamadığı tek maçta almıştı (Ağustos 2019'da 0-3).

Deplasmanda oynadığı son iki Süper Lig maçında birer gol atan Benjamin Tetteh, daha önceki 10 dış saha karşılaşmasında aynı sayıda golde pay sahibi olabilmişti (2 asist).

Evinde çıktığı son 22 Süper Lig maçının sadece birini kazanan Aykut Kocaman (9B 12M), Eylül 2019'dan (Konyaspor 2-1 Kayserispor) bu yana iç saha galibiyeti alamıyor.( Haber Merkezi)