Dolandırıcılar, Doğanşehir’de yakalandılar

Malatya İli Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesi’nde jandarmanın yol denetiminde yakalanan şüphelilerin üstünde 17 bin 465 TL ele geçirildi. Jandarmanın geçit vermediği şüphelilerin üst ve araç aramasında binlerce lira paranın yanı sıra 4 adet cep telefonu, 5 gram esrar ve 1 gram met amfetamin ele geçirildi.

Yakalanan şahıslar ve suç eşyaları Cumhuriyet Savcısının talimatı ile Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. ( Haber Merkezi)