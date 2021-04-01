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01 Nis 2021 - 11:13- Asayiş G: 01 Nis 2021 - 11:17

Dolandırıcılar, Doğanşehir’de yakalandılar

Sivas ili Divriği ilçesinde 31 Mart’ta meydana gelen, dolandırıcılık olayına karışan 3 şüpheli, Doğanşehir’de yakalandı. Şüpheli şahısların üst aramasında 17 bin 465 lira ele geçirildi.
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Malatya İli Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesi’nde jandarmanın yol denetiminde yakalanan şüphelilerin üstünde 17 bin 465 TL ele geçirildi. Jandarmanın geçit vermediği şüphelilerin üst ve araç aramasında binlerce lira paranın yanı sıra 4 adet cep telefonu, 5 gram esrar ve 1 gram met amfetamin ele geçirildi.

Yakalanan şahıslar ve suç eşyaları Cumhuriyet Savcısının talimatı ile Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. ( Haber Merkezi)

 

 

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Okul lojmanında korkutan yangın mask
Okul lojmanında korkutan yangın

01 Nis 2021 - 11:13 Malatya/ Doğanşehir- Asayiş

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