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01 Nis 2021 - 13:00- Kültür & Sanat G: 01 Nis 2021 - 11:51

Arslantepe, UNESCO'ya aday!

Arslantepe Höyüğü UNESCO’nun Dünya Mirası Kalıcı Listesi’nde yer alıp almayacağı merak konu. Bu konuyla ilgili konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Arslantepe’nin Kalıcı Listeye alınması noktasında büyük beklentileri olduğunu kaydetti. Başkan Güder, “Arzumuz Arsalantepe’yi de Malatya’mızı dünya gündemine taşımak. Nasıl Nemrut’la Adıyaman’ımız dünya gündemine taşınıyorsa Milattan Önce 5 bin yıllık bir medeniyetin de dünya gündemine taşınması Malatya’mız için, önemli" dedi.

Mutlu Sarıgül
Mutlu Sarıgül Tüm Haberleri
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2014 yılından beri UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan Malatya Arslantepe Höyüğü’nün 16-31 Temmuz 2021 tarihleri arasında Kalıcı Listede yer alıp almayacağı şu günlerde konuşulurken, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, BUSABAH gazetesine Arslantepe Höyüğü’yle ilgili girişimlerini anlattı. 

Göreve geldikleri ilk günden itibaren Arslantepe Höyüğü’nün Kalıcı Listede kalması noktasında gerek Turizm Bakanlığını nezdinde olsun gerek Dışişleri Bakanlığı girişimleri olduğunu ifade eden Başkan Güder, ellerinde bulunan bir değerin dünya kültürel mirasına katılması noktasındaki çalışmaları sürekli takip ettiklerini söyledi.

“BAKAN YARDIMCIMIZLA SIK SIK GÖRÜŞÜYORUZ”

“Bu konuyu en önemli projelerimizden bir tanesi olarak görüyoruz” diyen Başkan Güder, şunları kaydetti:

Çünkü burada bir medeniyetin başlangıcı var ve bunu insanlık medeniyetinin başlangıcı olarak ifade ediyoruz. Diğer taraftan ‘medeniyetin kalbi’ diyoruz, medeniyetin kalbi burada atılmış. İlk devlet teşekkülü burada oluşmuş. Bu kültürel mirasın, medeniyetin tüm insan varlığı için paydaş kabul edilmesi noktasında çalışmalarımızı yaptık.  Ama maalesef pandemiden dolayı bu süreç biraz uzamış oldu. Her Ankara’ya gittiğimizde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımızla sık sık görüşüyoruz. O da konunun takipçisi olduğunu, inşallah en kısa sürede UNESCO heyetinin toplanabileceğini, heyetin toplandığında da büyük ihtimalle bunun kabul edilebileceğini söyledi. Çünkü bu süreçte de UNESCO’nun bir ön birimi Malatya’mızı ziyaret ettiğinde bazı eksiklikleri tespit ettiler. Biz belediye olarak paydaşlarımızla beraber lokomotif görevini üstlenmiş olduk bu konuda. Paydaşlarımızla üzerimize düşen tüm görev ve sorumlulukları Valiliğimiz olsun Büyükşehrimiz olsun üniversitelerimiz olsun yükümlülüklerimizi yerine getirmiş olduk. Kısa sürede toplanacak Kurulda Arslantepe’nin kalıcı listeye alınması noktasında büyük beklentilerimiz var.

“KURDUĞUMUZ EKİP GELİŞMELERİ TAKİP EDİYOR”

Arslantepe’nin dünya gündemine taşımanın önemli olduğunu belirten Başkan Güder,

Sadece bu, Battalgazi Belediyesi olarak bizim beklentimiz değil, Kültür Bakanlığı’mızın da bu konuda beklentileri var. Koruma Kültür Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla UNESCO’ya ulaştırılmış oluyor. O birimler de üzerine düşen yükümlülükleri ziyadesiyle yerine getiriyorlar. Konuyu takip ediyorlar. Arzumuz Arslantepe’yi de Malatya’mızı dünya gündemine taşımak. Nasıl Nemrut’la Adıyaman’ımız dünya gündemine taşınıyorsa Milattan Önce 5 bin yıllık bir medeniyetin de dünya gündemine taşınması Malatya’mız için, turizm, tarihsel anlamda önemli. Bu değerimizin de öne çıkması noktasında Battalgazi’de oluşturmuş olduğumuz bir ekip, sürekli gelişmeleri takip ediyorlar

şeklinde konuştu.

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01 Nis 2021 - 13:00 Malatya- Kültür & Sanat

Muhabirler : Mutlu Sarıgül , Sinem Hatun Davut

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