Malatya’da 14 kişi vefat etti

Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:
“62 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Bekir Koçyiğit’in taziye adresi: İstiklal Mahallesi, Fuzuli Sokak, Liman Apartmanı, No: 70/9, Battalgazi.
64 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Yaşar Arslan’ın taziye adresi: Alişar Mahallesi, Körmolla Sokak, No: 3, Battalgazi.
35 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mihrican Sarı’nın taziye adresi: Hidayet Mahallesi, Çalıkuşu Sokak, No: 13, Battalgazi.
82 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Bettal Yücel’in taziye adresi: Ataköy Mahallesi, İsmet Paşa Caddesi, Bora Sitesi, C-Blok, No: 28, Battalgazi.
89 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Yazıcıoğlu’nun taziye adresi: Başharık Mahallesi, Irmak Sokak, No: 16, Battalgazi.
90 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Abdullah Zeren’in taziye adresi: Aslanbey Mahallesi, Şehit Yusuf Kamacı Sokak, No: 9/3, Battalgazi.
62 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Emiş Barut’un taziye adresi: Tecde Mahallesi, Asilzade Sokak, No: 9, Yeşilyurt.
83 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hasan Ayaz’ın taziye adresi: Melekbaba Mahallesi, 1. Sokak, Yeşilyurt.
82 yaşında vefat eden ve Şotik Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Fatma Halıcı’nın taziye adresi: Şotik Mahallesi, Arguvan.
81 yaşında vefat eden ve Bostanbaşı Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Mustafa Kaya’nın taziye adresi: Tecde Mahallesi, Altınkayısı Bulvarı, Yeşilyurt.
63 yaşında vefat eden ve Beydağı Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Bessey Akgün’ün taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Külliye Sokak, No: 3/1, Yeşilyurt.
70 yaşında vefat eden ve Yukarı Yabanlı Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Gül Kaya’nın taziye adresi: Yukarı Yabanlı Mahallesi, Arapgir.
99 yaşında vefat eden ve Yaygın Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Hafey Karataş’ın taziye adresi: Yaygın Mahallesi, Battalgazi.
86 yaşında vefat eden ve Kotangölü Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen İbrahim Karaderi’nin taziye adresi: Kotangölü Mahallesi, Akçadağ.” ( Haber Merkezi)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.