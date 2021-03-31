Busabah Malatya Busabah Malatya
31 Mar 2021 - 18:33- Yaşam G: 31 Mar 2021 - 18:35

Malatya’da 14 kişi vefat etti

Malatya’da dün 14 kişi vefat etti.

mask

Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

“62 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Bekir Koçyiğit’in taziye adresi: İstiklal Mahallesi, Fuzuli Sokak, Liman Apartmanı, No: 70/9, Battalgazi.

64 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Yaşar Arslan’ın taziye adresi: Alişar Mahallesi, Körmolla Sokak, No: 3, Battalgazi.

35 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mihrican Sarı’nın taziye adresi: Hidayet Mahallesi, Çalıkuşu Sokak, No: 13, Battalgazi.

82 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Bettal Yücel’in taziye adresi: Ataköy Mahallesi, İsmet Paşa Caddesi, Bora Sitesi, C-Blok, No: 28, Battalgazi.

89 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Yazıcıoğlu’nun taziye adresi: Başharık Mahallesi, Irmak Sokak, No: 16, Battalgazi.

90 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Abdullah Zeren’in taziye adresi: Aslanbey Mahallesi, Şehit Yusuf Kamacı Sokak, No: 9/3, Battalgazi.

62 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Emiş Barut’un taziye adresi: Tecde Mahallesi, Asilzade Sokak, No: 9, Yeşilyurt.

83 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hasan Ayaz’ın taziye adresi: Melekbaba Mahallesi, 1. Sokak, Yeşilyurt.

82 yaşında vefat eden ve Şotik Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Fatma Halıcı’nın taziye adresi: Şotik Mahallesi, Arguvan.

81 yaşında vefat eden ve Bostanbaşı Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Mustafa Kaya’nın taziye adresi: Tecde Mahallesi, Altınkayısı Bulvarı, Yeşilyurt.

63 yaşında vefat eden ve Beydağı Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Bessey Akgün’ün taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Külliye Sokak, No: 3/1, Yeşilyurt.

70 yaşında vefat eden ve Yukarı Yabanlı Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Gül Kaya’nın taziye adresi: Yukarı Yabanlı Mahallesi, Arapgir.

99 yaşında vefat eden ve Yaygın Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Hafey Karataş’ın taziye adresi: Yaygın Mahallesi, Battalgazi.

86 yaşında vefat eden ve Kotangölü Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen İbrahim Karaderi’nin taziye adresi: Kotangölü Mahallesi, Akçadağ.” ( Haber Merkezi)

# malatya, battalgazi, yeşilyurt, Merkezi, haber, akçadağ, vefat

31 Mar 2021 - 18:33 Malatya- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
İcradan balık satılacak! mask
İcradan balık satılacak!
"Çiftlere evlilik kredisi verilmeli” mask
"Çiftlere evlilik kredisi verilmeli”
Malatya’da 13 kişi vefat etti mask
Malatya’da 13 kişi vefat etti
İtfaiyeden memur alımı mask
İtfaiyeden memur alımı
Artık pasaporta gerek yok! mask
Artık pasaporta gerek yok!
BİR YILLIK EMEK HEBA OLDU mask
BİR YILLIK EMEK HEBA OLDU
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Kayısıda korkulan oldu! Hasarın boyutu net değil mask
Kayısıda korkulan oldu! Hasarın boyutu net değil
HAFEZ’İN TRANSFERİNE GEVREK ENGEL OLMUŞ! mask
HAFEZ’İN TRANSFERİNE GEVREK ENGEL OLMUŞ!
İRFAN BUZ ANTRENMAN SAYISINI ARTIRDI! mask
İRFAN BUZ ANTRENMAN SAYISINI ARTIRDI!
Tüfekle vurulan genç defnedildi mask
Tüfekle vurulan genç defnedildi
Tüfekle vurulan şahıs hayatını kaybetti mask
Tüfekle vurulan şahıs hayatını kaybetti
MALATYA’YA UĞRAYIP İSTANBUL’A GEÇECEKLER mask
MALATYA’YA UĞRAYIP İSTANBUL’A GEÇECEKLER

GALERİ

Ayak bilardosuna yoğun ilgi! mask
Ayak bilardosuna yoğun ilgi!
Evde buzağı bakıyor! mask
Evde buzağı bakıyor!
Köşe bucak dezenfekte edildi mask
Köşe bucak dezenfekte edildi
Erbakan'dan erken seçim tarihi! mask
Erbakan'dan erken seçim tarihi!
Yeşilyurt'ta kitap kafe! mask
Yeşilyurt'ta kitap kafe!
Basında yer aldı, belediye harekete geçti! mask
Basında yer aldı, belediye harekete geçti!
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL