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31 Mar 2021 - 18:03- Asayiş G: 31 Mar 2021 - 18:12

Genç baba, intihar etti!

Malatya'da evden uzaklaştırma cezası bulunan 2 çocuk babası av tüfeği ile canına kıydı. Durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine giden ekipler göğsüne pompalı tüfeği dayamış Orhan Felek'i ikna etmeye çalıştı ama çabalar sonuç vermedi.
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Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karagöz Caddesi'nde ikamet eden evli ve iki çocuk babası Orhan Felek (30) bir süre önce evden uzaklaştırma cezası aldı. Felek'in cezası sonrası eşi çocuklarıyla birlikte kardeşinin ikametinde kalmaya başlarken, bugün 15.00 sularından kendi ikametine gelen şahıs aile yakınlarını telefonla arayarak intihar edeceğini belirtip helallik istedi. Durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine giden ekipler göğsüne pompalı tüfeği dayamış Orhan Felek'i ikna etmeye çalıştı.

POLİS İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Polisin ikna çabaları sürerken şahıs birden tüfeği ateşledi. Ağır yaralı olarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Orhan Felek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Polis ekipleri olayın gerçekleştiği dairede inceleme yaparken, Orhan Felek'in cenazesi hastanedeki işlemlerin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. ( İHA)

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31 Mar 2021 - 18:03 Malatya- Asayiş

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