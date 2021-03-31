KAPLAN YENİ BAŞLANGIÇ PEŞİNDE

Süper Lig’de 31 hafta geride kalırken, oynadığı 29 karşılaşmada 7 galibiyet, 11 beraberlik, 11’de mağlubiyet yaşayan ve topladığı 32 puanla 14’üncü sırada yer alan Yeni Malatyaspor’da Başakşehir maçının hazırlıkları devam ediyor. Teknik direktör İrfan Buz yönetiminde çıktığı Gaziantep Futbol Kulübü maçında sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrılan ve ikinci yarıda şuana kadar oynadığı 9 karşılaşmada galip gelemeyen Doğu Anadolu ekibi, Başakşehir maçıyla kötü seriyi sonlandırmak istiyor. Lig’de bu sezon üst üste oynadığı 10 karşılaşmada galibiyet elde edemeyen ve ikinci yarıda oynadığı 9 karşılaşmada hanesine 3 puan yazdıramayan Yeni Malatyaspor, milli maçların tamamlanmasının ardından 32.haftada 4 Nisan Pazar günü İstanbul’da Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Ligin ikinci yarısında oynadığı 9 karşılaşmada hanesine sadece 5 puan yazdırabilen sarı siyahlı takım, Medipol Başakşehir deplasmanından 3 puan çıkararak, kötü gidişatı durdurup, yükselişe geçmenin hesaplarını yapıyor.
2017-2018 sezonundan buyana Süper Lig’de mücadele eden Yeni Malatyaspor, İstanbul takımlarına karşı aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor. Şuana kadar İstanbul takımlarıyla 38 kez karşı karşıya geldi. Sarı siyahlılar, 38 maçta 8 kez galip gelirken, 8 karşılaşmada berabere kaldı, 22 karşılaşmayı ise kaybetti. Fenerbahçe’yi ve Galatasaray’ı 2’şer kez, Beşiktaş’ı ise 1 kez mağlup eden Yeni Malatyaspor, 32.haftada deplasmanda karşı karşıya geleceği Medipol Başakşehir karşısında 2019-2020 sezonunun birinci haftasında Malatya’da oynanan karşılaşmada 3-0’lık bir galibiyet elde etmişti. Başakşehir, o sezonu şampiyon olarak tamamlamıştı.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.