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31 Mar 2021 - 17:48- Spor G: 31 Mar 2021 - 17:57

KAPLAN YENİ BAŞLANGIÇ PEŞİNDE

Süper Lig’de bu sezonun ikinci yarısında oynadığı 9 karşılaşmada galibiyet elde edemeyen Yeni Malatyaspor, ligin 32.haftasında deplasmanda İstanbul ekibi Başakşehir maçıyla birlikte çıkış başlatmak istiyor. Haftalar ilerledikçe küme düşme korkusunun iyice yakından hissedildiği sarı kırmızılılarda İstanbul takımlarına karşı aldığı sonuçlar pek iç açmıyor

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
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Süper Lig’de 31 hafta geride kalırken, oynadığı 29 karşılaşmada 7 galibiyet, 11 beraberlik, 11’de mağlubiyet yaşayan ve topladığı 32 puanla 14’üncü sırada yer alan Yeni Malatyaspor’da Başakşehir maçının hazırlıkları devam ediyor. Teknik direktör İrfan Buz yönetiminde çıktığı Gaziantep Futbol Kulübü maçında sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrılan ve ikinci yarıda şuana kadar oynadığı 9 karşılaşmada galip gelemeyen Doğu Anadolu ekibi, Başakşehir maçıyla kötü seriyi sonlandırmak istiyor. Lig’de bu sezon üst üste oynadığı 10 karşılaşmada galibiyet elde edemeyen ve ikinci yarıda oynadığı 9 karşılaşmada hanesine 3 puan yazdıramayan Yeni Malatyaspor, milli maçların tamamlanmasının ardından 32.haftada 4 Nisan Pazar günü İstanbul’da Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Ligin ikinci yarısında oynadığı 9 karşılaşmada hanesine sadece 5 puan yazdırabilen sarı siyahlı takım, Medipol Başakşehir deplasmanından 3 puan çıkararak, kötü gidişatı durdurup, yükselişe geçmenin hesaplarını yapıyor.

2017-2018 sezonundan buyana Süper Lig’de mücadele eden Yeni Malatyaspor, İstanbul takımlarına karşı aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor. Şuana kadar İstanbul takımlarıyla 38 kez karşı karşıya geldi. Sarı siyahlılar, 38 maçta 8 kez galip gelirken, 8 karşılaşmada berabere kaldı, 22 karşılaşmayı ise kaybetti. Fenerbahçe’yi ve Galatasaray’ı 2’şer kez, Beşiktaş’ı ise 1 kez mağlup eden Yeni Malatyaspor, 32.haftada deplasmanda karşı karşıya geleceği Medipol Başakşehir karşısında 2019-2020 sezonunun birinci haftasında Malatya’da oynanan karşılaşmada 3-0’lık bir galibiyet elde etmişti. Başakşehir, o sezonu şampiyon olarak tamamlamıştı.

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31 Mar 2021 - 17:48 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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