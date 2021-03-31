KAPLAN YENİ BAŞLANGIÇ PEŞİNDE

Süper Lig’de 31 hafta geride kalırken, oynadığı 29 karşılaşmada 7 galibiyet, 11 beraberlik, 11’de mağlubiyet yaşayan ve topladığı 32 puanla 14’üncü sırada yer alan Yeni Malatyaspor’da Başakşehir maçının hazırlıkları devam ediyor. Teknik direktör İrfan Buz yönetiminde çıktığı Gaziantep Futbol Kulübü maçında sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrılan ve ikinci yarıda şuana kadar oynadığı 9 karşılaşmada galip gelemeyen Doğu Anadolu ekibi, Başakşehir maçıyla kötü seriyi sonlandırmak istiyor. Lig’de bu sezon üst üste oynadığı 10 karşılaşmada galibiyet elde edemeyen ve ikinci yarıda oynadığı 9 karşılaşmada hanesine 3 puan yazdıramayan Yeni Malatyaspor, milli maçların tamamlanmasının ardından 32.haftada 4 Nisan Pazar günü İstanbul’da Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Ligin ikinci yarısında oynadığı 9 karşılaşmada hanesine sadece 5 puan yazdırabilen sarı siyahlı takım, Medipol Başakşehir deplasmanından 3 puan çıkararak, kötü gidişatı durdurup, yükselişe geçmenin hesaplarını yapıyor.

2017-2018 sezonundan buyana Süper Lig’de mücadele eden Yeni Malatyaspor, İstanbul takımlarına karşı aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor. Şuana kadar İstanbul takımlarıyla 38 kez karşı karşıya geldi. Sarı siyahlılar, 38 maçta 8 kez galip gelirken, 8 karşılaşmada berabere kaldı, 22 karşılaşmayı ise kaybetti. Fenerbahçe’yi ve Galatasaray’ı 2’şer kez, Beşiktaş’ı ise 1 kez mağlup eden Yeni Malatyaspor, 32.haftada deplasmanda karşı karşıya geleceği Medipol Başakşehir karşısında 2019-2020 sezonunun birinci haftasında Malatya’da oynanan karşılaşmada 3-0’lık bir galibiyet elde etmişti. Başakşehir, o sezonu şampiyon olarak tamamlamıştı.