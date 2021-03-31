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31 Mar 2021 - 17:34- Yaşam G: 31 Mar 2021 - 17:46

İcradan koyun satılacak!

Akşehir İcra Dairesinden, 60 adet küpesiz koyun icradan satılık. Tahmini bedel ise 60 bin.
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Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre Akşehir İcra Dairesinden icradan 60 adet koyun satılık. İlanda, "Birinci artırmanın  belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin % 50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecek" bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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31 Mar 2021 - 17:34 Malatya- Yaşam

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