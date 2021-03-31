Belediye, bina satacak!

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre mülkiyeti Battalgazi Belediyesi'na ait olan bir bina ihale usulüyle satılacak. İlanda, " Malatya İli, Battalgazi İlçesi, Saray Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait olan 408 ada 343 no.lu parsel (eski 208 nolu parsel) ve üzerindeki beş katlı binanın satışı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile yapılacaktır. Malatya Battalgazi Belediyesi'ne ait söz konusu taşınmaz 15/04/2021 Perşembe günü saat 14:00’de Belediyemiz Hizmet Binası içerisinde bulunan Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda satılacaktır" bilgileri yer aldı.

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