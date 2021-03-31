YEŞİLYURT RAKİBİNE GOL YAĞDIRDI

Grup’ta 25.haftada Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sahasında Manisaspor’u konuk etti. Turuncu yeşilliler, ilk yarısı 2-0 tamamlanan karşılaşmayı, 4-0 kazandı.
MAÇTAN NOTLAR
Dakika 5: Gökhan Payal’ın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topa son dokunuşu yapan Emre Gemici topu ağlarla buluşturdu: 1-0.
Dakika 19: Yeşilyurt Belediyespor’da soldan hareketlenen İlker Günaslan, ceza sahasına ortasını yaptı, Akın Akman müsait pozisyonda topu üstten dışarı attı.
Dakika 34: Akın’ın soldan kullandığı serbest vuruşta Emre Gemici kale dibinde kafayı vurdu, defansa çarpan top kornere çıktı.
Dakika 45: Deniz Ataç’ın kullandığı köşe vuruşunda Emre Gemici kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0.
Dakika 50: Yeşilyurt Belediyespor’da kalecinin açıldığını gören Güney Tutcuoğlu’nun aşırtma vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.
Dakika 53: Yeşilyurt Belediyespor’da ceza sahasına gönderilen topta, müsait pozisyondaki İzlem Anıl Balakkız, müsait pozisyonda topu dışarı attı.
Dakika 56: İzlem Anıl Balakkız’ın soldan ortasında Akın Akman kafayla topu ağlara gönderdi: 3-0.
Dakika 69: Yeşilyurt Belediyespor Güney’in soldan ortasında İzlem Anıl Balakkız ceza sahası içerisinde topu ağlara göndermekte zorlanmadı: 4-0.
Dakika 78: Ayhan Gürbüz’ün uzak mesafeden şutunda kaleci Fatih son anda parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.
STAT: Yeşiltepe Spor Kompleksi 1 nolu saha
HAKEMLER: Burak Yücetağ, Tolga Dede, Muhammed Sait Emre Alagöz, Kerim Çataklı
MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR: 69.İsmail Cengiz, 11.Akın Akman, 14.Gökhan Payal, 16.İzlem Anıl Balakkız (Dk.80 Berkay Yılmaz), 18.Ayhan Gürbüz, 21.Deniz Ataç (Dk.85 Yusuf Erdem), 22.Erçin Ilgaz(Dk.46 Erşan Yaşa), 33.İlker Günaslan (Dk.60 Burak Balaban), 6.Fahri Utku Öçalmaz (Dk.46 Güney Tutcuoğlu), 61.Mücahit Çakır, 10.Emre Gemici
YEDEKLER: 96.Timur Çakıroğulları, 2.Erşan Yaşa, 19.Muhammed Uçar, 41.Burak Balaban, 78.Berkay Yılmaz, 89.Güney Tutcuoğlu, 97.Yusuf Erdem
TEKNİK SORUMLU: Nihat Balan
MANİSASPOR: 14.Fatih Şimşek, 15.Çağrı Buğra Dişsiz, 80.Hüseyin Sevinç (Dk.63 Adnan Demir), 8.Çağrı Gülcü, 12.Burak Keskin, 19.Atakan Cidam (Dk.68 Kaan Aşnaz), 20.Uğur Parlak (Dk.46 Gürkan Sefil), 30.Oğuzhan Palaz (Dk.46 Ertuğrul Arıcan), 33.Serhat Maden (Dk.46 Ali Burak Cebir), 77.Berkay Tekin, 90.Uğur Aktaş
YEDEKLER: 61.Kubilay İsmail Zihni, 7.Kaan Aşnaz, 2.Onur Yılmaz, 98.Gürkan Sefil, 26.Adnan Demir, 34.Ertuğrul Arıcan, 53.Ali Burak Cebir
TEKNİK SORUMLU: Tansu Yanık
GOLLER: Dk.5 ve 45 Emre Gemici, Dk.56 Akın Akman, Dk.69 İzlem Anıl Balakkız (Malatya Yeşilyurt Belediyespor)
SARI KARTLAR: Erçin Ilgaz, Güney Tutcuoğlu (Malatya Yeşilyurt Belediyespor), Serhat Maden, Adnan Demir (Manisaspor)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.