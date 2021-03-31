31 Mar 2021 - 15:54- Spor

YEŞİLYURT RAKİBİNE GOL YAĞDIRDI

TFF 3.Lig 1.Grup’ta mücadele eden Yeşilyurt Belediyespor sahasında Manisaspor’u konuk etti. Zirve yarışında sürprize izin vermeyen turuncu yeşilliler rakibini Emre Gemici (2), Akın Akman ve İzlem Anıl Balakkız’ın kaydettiği gollerle 4-0 mağlup etti.