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31 Mar 2021 - 15:35- Spor G: 31 Mar 2021 - 15:42

M.İDMANYURDU TAKIMIN İSKELETİNİ KORUDU

Bölgesel Amatör Lig (BAL)ekiplerinden Malatya İdmanyurdu Sportif Direktörü Ahmet Tayfun, Malatyalı sporcuların öne çıkacağı bir ekip olma amacıyla yola çıktıklarını ifade ederek geçen yıl ligde elde ettikleri tecrübeler sayesinde mevcut takımın iskeletini koruduklarını söyledi.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
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2020-2021 sezonu hazırlıklarına teknik direktör İsmail Tekin nezaretinde devam eden sarı lacivertli ekibin sportif direktörü Ahmet Tayfun takımdaki son durumu gazetemize değerlendirdi. Geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor’un dağılan U21 kadrosundaki genç oyunculara sahip çıktıklarını kaydeden Tayfun, var olan iskelete önemli takviyeler yaptıklarını söyledi. Tayfun,

Genç sporcularımızın bireysel yeteneklerinin daha çok öne çıkması adına futbolcularımızı İsmail hocamız çok yoğun bir çalışma programına aldı. Kulüp başkanımız Teoman Mutlu önderliğinde Malatyalı sporcuların öne çıkacağı bir ekip olma amacıyla yola çıktık. Hali hazırda 16 futbolcumuz Malatya’da tanınmış isimlerden oluşuyor. Geçen sene Bölgesel Amatör Lig’de mücadele ederken elde ettiğimiz kazanımlarımızın daha da anlam kazanabilmesi adına ekibimizi koruma kararı aldık. Bizim duygu ve düşüncelerimizi özümsemiş iskelet kadromuzu koruduk. Diğer taraftan da tabi kadromuzu daha da güçlendirmek adına nokta transferler gerçekleştirdik

şeklinde konuştu.

“BİZİM İÇİN 6 HAFTA YETERLİ”

3 Mart itibariyle yeni sezon çalışmalarının startını verdiklerini ifade eden Ahmet Tayfun

Birçok kulüp federasyonun resmi açıklamasından aylar öncesinde çalışmalarına başladılar. Biz pandemi sürecinin olayı bu noktaya getireceğini tahmin edebiliyorduk. Çünkü resmi açıklama yapıldıktan sonra futbol takımlarına 6 haftalık bir hazırlık dönemi veriliyor. Eğer 6 haftanın üzerinde bir hazırlık çalışması yaparsa, bu çalışmaların sonrasında futbolcularımızın yaptıkları işten bıkma ihtimallerinin çok fazla olacağını düşündük. Biz bunu dikkate alarak teknik direktörümüz ve kulüp başkanımızın direktifleri doğrultusunda 6 haftalık sürecin bizim için yeterli olacağı kanısına vardık. Sonuçta muhatap olduğumuz futbolcu grubu gençlerden oluşuyor

diye konuştu.

AMATÖR CİDDİ SORUNLA KARŞI KARŞIYA

Hedeflerinin 3. Lig olduğunun altını çizen Tayfun,

Takımımız yaklaşık 25. antrenmanını yaptı. Bir gün çift diğer gün tek olmak üzere hazırlık sürecini devam ettiriyor. Burada da sporcularımıza çok fazla yükleme yapamıyoruz. Pandemi dolayısıyla futbolcularımız 12 aydır müsabaka oynayamıyor. Hedeflediğimiz noktaya ulaşmamız adına 6 haftalık hazırlık sürecinin yeterli olacağını düşünüyoruz. Hedefimiz Ağustos ayında 3. lige çıkmak. Ancak federasyonun bu sezon amatör liglerin statüsünde yaptığı değişiklik Türk futboluna gelecek yıllarda ciddi zararlar verecek. Pandemiden dolayı zaten kulüpler ciddi sıkıntı yaşıyor. Bu sezonun Ağustos ayında biteceğini düşünürsek kulüplerin gelecek sezona nasıl hazırlanacaklarını hayal dahi edemiyoruz. Amatör birçok kulübün gelecek yıllarda çok ciddi sıkıntılara düşeceğine inanıyorum

ifadelerini kullandı.

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31 Mar 2021 - 15:35 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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