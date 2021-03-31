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31 Mar 2021 - 12:39- Gündem G: 31 Mar 2021 - 12:48

Bu seferde çil tehlikesi var!

Malatya’nın geçim kaynağı, üretimi ile yılda 250-350 milyon Dolar arasında Türkiye’ye döviz girdisi sağlayan Kayısı ağaçları bugünlerde çil hastalığı tehlikesi ile karşı karşıya. Mart ve Nisan aylarında havanın nem ve sıcaklık değerleri açısında büyük değişiklik göstermesi nedeniyle kayısı ağaçlarında çil hastalığı uyarısı yapıldı.
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Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Kayısı ağaçlarında hassas bir dönemi girildiğine dikkat çekip,

İlimiz içinde bulunduğumuz Mart-Nisan ayları nem ve sıcaklık değerleri açısında büyük değişiklik gösterebilmektedir. İklimde yaşanabilecek hızlı değişim meyve bahçelerinde görülen hastalıkları tetiklemektedir. Bundan dolayı kayısı ağaçlarında çil hastalığın oluşmaması için üreticilerimizin meyvenin kürkten sıyrılma dönemini takip etmeleri ve mücadele için geç kalmamaları gerekir. Ancak mevsim yağışlı geçerse üreticilerimizin çil ilacını ikinci kez tekrarlamaları büyük önem arz etmektedir

ifadelerine yer verdi.


Çil hastalığının kayısı ağaçlarının yaprak, meyve, tomurcuk ve genç dalları üzerinde belirti oluşturduğuna işaret eden Macit,

Yaprak üzerinde oluşan lekeler ilkönce 1 mm çapında, yuvarlak, yağ lekesi görünümünde olup zamanla kenarlara kırmızımtırak, orta kısımları koyu kahverengine dönüşebilir. Bu lekeli kısımlar sonradan dökülür ve yaprakta delikler oluşur. Bazen birbirine bitişik lekeler birleşip dökülürler ve çapı 1 cm'yi bulan delikler görülür. Etmen yaprak saplarını da enfekte etmektedir. Genç sürgünlerde oluşan lekeler kısa sürede zamk çıkararak küçük kanser yaralarına dönüşürler

dedi.


Kültürel ve kimyasal mücadele yapılması konusunda üreticileri uyaran Macit, sözü edilen hastalık hakkında ayrıntılı bilgi ve mücadele hakkında Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü web sitesi ile il ve ilçe müdürlüklerinden bilgi alınabileceğini kaydetti.

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31 Mar 2021 - 12:39 Malatya- Gündem

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