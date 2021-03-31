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31 Mar 2021 - 12:23- Siyaset G: 31 Mar 2021 - 12:28

Büyükşehir Meclis Üyesi koronavirüse yenildi!

Malatya Büyükşehir Meclis Üyesi Mehmet Korkmaz koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Korkmaz bir süredir koronavirüs tedavisi görüyordu.
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Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt sosyal medya platformundan Mehmet Korkmaz’ın vefatını,

Akçadağ ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyemiz değerli dava arkadaşımız Mehmet Korkmaz'ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Merhuma Allah’tan Rahmet Korkmaz ailesine Başsağlığı ve sabırlar diliyorum

ifadeleriyle duyurdu. ( Haber Merkezi)

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31 Mar 2021 - 12:23 Malatya/ Akçadağ- Siyaset

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