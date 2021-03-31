Validen kırmızı uyarı!

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, 20-26 Mart tarihleri arasında Malatya’da yüz binde 283.32 kişi olarak kayıtlara geçen rakamlar Malatyalıları endişelendiriyor.

RİSK YÜKSELDİ

Vali Aydın Baruş, Malatya’nın bir önceki dönem gibi tekrar kırmızı kategoride yer alması üzerine sosyal medya hesabında açıklama yaptı. Baruş yaptığı açıklamada,

Yeni Risk Haritasında Malatya Çok Yüksek Riskli İller arasında. Vaka ve hasta sayımızda her gün yüksek oranlarda artış var. Hastalığın bulaşma riski yükseldi. Daha dikkatli olmak zorundayız. Unutma: Temizlik-Maske-Mesafe

dedi. ( Haber Merkezi)