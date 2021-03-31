Korkutan tablo açıklandı!

Sağlık Bakanlığı internet sayfasında güncel koronavirüs verilerini paylaştı. Her geçen gün kötüleşen tabloda vaka ve vefat sayıları adeta patlak verdi. 30 Mart verilerinde vaka sayısı 37 bin 303 olarak belirtilirken vefat sayısı da 155 oldu. Giderek ağırlaşan tabloda Malatya’da ise vaka oranı 100 binde 283 olarak yer aldı. ( Haber Merkezi)