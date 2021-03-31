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31 Mar 2021 - 11:20- Sağlık G: 31 Mar 2021 - 11:27

Korkutan tablo açıklandı!

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs son güncel tabloyu açıkladı. Bakanlığın sayfasında yer alan tabloda korkutan bir seyir görüldü.
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Sağlık Bakanlığı internet sayfasında güncel koronavirüs verilerini paylaştı. Her geçen gün kötüleşen tabloda vaka ve vefat sayıları adeta patlak verdi. 30 Mart verilerinde vaka sayısı 37 bin 303 olarak belirtilirken vefat sayısı da 155 oldu. Giderek ağırlaşan tabloda Malatya’da ise vaka oranı 100 binde 283 olarak yer aldı. ( Haber Merkezi)

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31 Mar 2021 - 11:20 Malatya- Sağlık

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