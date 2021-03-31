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31 Mar 2021 - 10:16- Yaşam G: 31 Mar 2021 - 11:06

Evde buzağı bakıyor!

Malatya’da bir çiftçi, buzağısı erken doğunca çareyi evde bakmakta buldu. Hacı Arıkan, 1 ay erken doğan buzağıyı evinin odasında besliyor. Veterinerlerin yaşamaz dediği buzağıyı bebekler gibi büyüten çiftçi, her gün biberonla beslediği hayvanın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
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Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Kaldırım Mahallesi'nde hayvan yetiştiriciliği yapan Hacı Arıkan’a ait ineklerden biri erken doğum yaptı. 1 ay erken dünyaya gelen dişi buzağı için veterinerin fazla yaşamaz dediğini anlatan çiftçi Hacı Arıkan, evine götürdüğü yavru buzağıyı burada beslemeye başladı.


4 gündür buzağısını evde beslediğini belirten çiftçi Arıkan,

Buzağını eve getirip banyoda şampuanla güzelce yıkadıktan sonra saç kurutma makinesi ile her yerini kuruttum. Şu anda evin baş köşesinde yer yaparak burada besliyoruz. 4 gündür bizimle, 6 gün daha kaldıktan sonra anasının yanına bırakacağız

dedi.

Buzağıyı adeta bir bebek gibi beslediklerini anlatan Arıkan, evdeki herkesin buzağının yaşaması için büyük çaba sarf ettiğini söyledi. Günlük 5 litreden fazla sütü biberonla verdiğini de belirten Arıkan, buzağıya ailece çok alıştıklarını da dile getirdi. ( İHA)

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31 Mar 2021 - 10:16 Malatya/ Battalgazi- Yaşam

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