Evde buzağı bakıyor!

Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Kaldırım Mahallesi'nde hayvan yetiştiriciliği yapan Hacı Arıkan’a ait ineklerden biri erken doğum yaptı. 1 ay erken dünyaya gelen dişi buzağı için veterinerin fazla yaşamaz dediğini anlatan çiftçi Hacı Arıkan, evine götürdüğü yavru buzağıyı burada beslemeye başladı.
4 gündür buzağısını evde beslediğini belirten çiftçi Arıkan,
Buzağını eve getirip banyoda şampuanla güzelce yıkadıktan sonra saç kurutma makinesi ile her yerini kuruttum. Şu anda evin baş köşesinde yer yaparak burada besliyoruz. 4 gündür bizimle, 6 gün daha kaldıktan sonra anasının yanına bırakacağız
dedi.
Buzağıyı adeta bir bebek gibi beslediklerini anlatan Arıkan, evdeki herkesin buzağının yaşaması için büyük çaba sarf ettiğini söyledi. Günlük 5 litreden fazla sütü biberonla verdiğini de belirten Arıkan, buzağıya ailece çok alıştıklarını da dile getirdi. ( İHA)
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.