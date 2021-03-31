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31 Mar 2021 - 09:38- Asayiş G: 31 Mar 2021 - 09:43

Yaşlı çift, traktörün altında kaldı!

Malatya’nın Kuluncak ilçesinde devrilen traktörün altında kalan karı koca yaşlı çift hayatlarını kaybetti.
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Kuluncak ilçesine bağlı Başören Mahallesi'nde yaşanan olayda, 85 yaşındaki Mehmet Şahin, eşi 80 yaşındaki Cennet Şahin'i de alarak arazilerine gitmek için yola çıktı. Direksiyon hâkimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrilen traktörün altına kalan yaşlı çift olay yerinde hayatlarını kaybederken, kazayı akşam saatlerinde tesadüfen olay yerinden geçen Mehmet Şahin'in yeğeni gördü.

OLAY YERİNDE ÖLDÜLER

Durum hemen sağlık ekiplerine bildirildi ancak olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri çiftin hayatlarını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından yaşlı çiftin cenazeleri otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. ( İHA)

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31 Mar 2021 - 09:38 Malatya/ Kuluncak- Asayiş

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