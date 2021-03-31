Sulama birliklerine sert tepki!

Kılınç,

Sen benim arazime su getiremedin, benden niye su parası istiyorsun? Bu şekilde üreticiyi canından bezdirdiler. Suyu verip, parayı alacaksınız

dedi.

Her geçen gün sulama birlikleriyle karşı karşıya kalan çiftçiler, ne yapacaklarını bilemiyorlar. Arazilerine yaptıkları yüksek meblağlardaki harcamalarla adeta bunalan çiftçiler, bir de sulama birliklerinin baskısıyla karşılaşınca hepten çıkmaza girdiler. Tarla ve bahçelerinden çıkardıkları sondaj suyundan bile para alındığını iddia eden çiftçiler, bu paranın haksız yere alındığını savunurken Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Yunus Kılınç ise BUSABAH gazetesine konuşarak çiftçileri destekler bir açıklama yaptı.

Sulama Birliklerinin Bakanlığın gönderdiği fiyat üzerinden tahsilat yaptıklarını ileri süren Başkan Kılınç, fakat bu tahsilatların zaman ve süresinin yanlış olduğunu savundu.

“ÇİFTÇİYİ UYARDIN MI?”

İcraya verilen çiftçiler hakkında konuşan Başkan Kılınç,

Ürünün, hasadın olmadığı bir mevsimde üreticiyi icraya vermek doğru değil. En çok zorumuza giden olay da bir tebligat dahi gönderilmemesi. Üreticiye bir tebligat gönderilir, ‘bir ay içinde borcunu ödemezsen seni icraya vereceğim’ denir ama direkt icraya verilmez. Ne oluyor 100 lira borcu olan gidiyor, 600 lirada avukata parası veriyor. Yazık, günah değil mi? Sen çiftçiyi uyardın mı, bir tebligat gönderdin mi, hayır. Bu konuda sulama birlikleriyle tartıştık, konuyu söyledik. Bundan sonra artık direkt icraya vermeyecekler, önce tebligat gönderecekler. Çiftçi borcunu bir ay içinde yatırmazsa ondan sonra icraya versinler. Zaten onlardan bunu talep ediyorduk, o konuda da söz verdiler. Bundan sonra inşallah direkt icraya vermeyecekler

şeklinde konuştu.

“SUYU VERİP, PARAYI ALACAKSINIZ”

“Suyun dağıtımında yetersiz kalınıyor, yeteri kadar su verilmiyor” diyen Başkan Kılınç, şunları iddia etti:

Su vermediği bölgeden ‘Yer benim projem dahilinde, su parası vereceksiniz’ deniyor. Örneğin Akçadağ’da çiftçiye hiç su vermemiş, kanala su bırakmamış çiftçi sondaj kuyusuyla tarlasını sulamış hem sondaj için hem de elektrik parası ödüyor. Sen benim arazime su getirmedin, benden niye para istiyorsun? Yani bu şekilde üreticiyi canından bezdirdiler. Suyu verip, parayı alacaksınız. Sondajıyla suladığı suya vatandaştan para alıyor. Proje olarak o araziler Devlet Su İşlerinin proje sahası içerisinde. Sulama sahası içinde. Olanlara su versin vermesin para alıyor. Yani su veremediysen neyin parasını alıyorsun?

“ÜRETİCİ MAĞDUR OLUYOR”

Akçadağ bölgesinde Yazıhan bölgesinde Devlet Su İşleri’nin kanalı var, Sulama Birliği’nin kanalı var. Ama Sulama Birliği suyu o mevkiiye götürememiş, su yetmemiş çiftçi sulayamamış yani

diyen Başkan Kılınç,

Çiftçi bir sondaj kurmuş tarlasına, elektrikle suyu almış sulamış. Barajdan pompa kurmuş sulamış. Devlet ‘Sen o şekilde sulasan da senin arazin benim sulama projemin içinde olduğu için tekrar bana da su parası ödeyeceksin’ diyor. Şimdi bu adam tarlasını alıp sulama alanının dışına mı çıkarsın? Ya su verilsin ya da para alınmasın. Hiçbir mahkemeye başvurmadık Devlet Su İşleri’ne gittik. Devlet Su İşleri Müdürü’ne, ‘bu uygulama yanlış. Yani burada üretici mağdur oluyor. Eğer suyunuz varsa verin parasını alın, yoksa da orayı sulama dağıtımı dışına çıkarın çiftçi sondajıyla sulasın bari size ayrıca para ödemesin’ dedik. Devlet Su İşleri’nin yapmış olduğu şu: Ben bu arazi için bu projeyi yaptım bu sahanın içindeki herkesten bu parayı alırım. Ama su verirsen alırsın, su vermezsen neden alasın

şeklinde konuştu.

“ÇİFTÇİ AVUKAT PARASI VERDİ”

Çiftçi zor tuttuklarını belirten Başkan Kılınç,

Pandemi sürecinde biz eylemlere toplantılara sıcak bakmıyoruz. Kaş yaparken göz çıkarmayalım diyoruz. Ama artık üreticiyi bazı konularda o hale getirdiler ki üreticileri Ziraat Odaları olarak zor tutuyoruz. Üretici diyor ki, ‘Bana su vermişse parasını alsın vermemişse neden istiyor?’ Kışın ortasında çiftçi icraya verilir mi? 2020’nin su parası için yani yılbaşına kadar ödenmesi gerekiyordu bir ay geçti çiftçiyi hemen icraya, avukata verdiler. Çiftçi bir sürü avukat parası ödedi. Biz buna karşıyız. Elbette ki suyu verdiyse parasını alsın, buna karşı değiliz. Zamanlaması olur bugün icraya vereceğine ürün zamanı, hasat zamanı temmuzda, haziranda parasını tahsil etsin. Kışın çiftçinin neyi var ki icraya verilsin

ifadelerini kullandı.