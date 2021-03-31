'Adımınızı denk alın' uyarısı

Türkiye’nin en önemli tarım işletmelerinden biri olan Malatya’daki Sultansuyu’nun özelleştirileceğine yönelik iddialar hakkında konuşan İYİ Parti Malatya İl Başkanı Süleyman Sarıbaş,

Tarım yok olma evresinde. Dolayısıyla bu değeri kaybedemeyiz. Konuya detaylı bir açıklık getirilmeli

dedi.

Malatya’da bulunan Sultansuyu Tarım İşletmesi Türkiye’nin en önemli tarım alanlarından biri. Son dönemde bu önemli tarım alanının özelleştirilmesi için çalışmalar olduğu, ilk adımların atıldığı ve alana beton santralinin kurulacağı yönünde iddialar ortaya atılıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan İYİ Parti Malatya İl Başkanı Süleyman Sarıbaş, yanlış bir adımın atılmaması gerektiğini belirterek, yetkililere uyarıda bulundu.

“BİR METREKARE BİLE TARIM ARAZİSİ KAYBETME LÜKSÜMÜZ YOK”

Türkiye’nin tarım konusunda zor zamanlardan geçtiğini dile getiren Başkan Sarıbaş,

Sultansuyu Tarım İşletmesi, tarihi Osmanlı’ya dayanan, ülkeye verdiği katkının yanında, kültürel ve tarihi olarak da bir değer olan, Malatya’nın en önemli kurumlarından birisidir. Ben inanıyorum ki, AK Parti’nin Malatyalı isimleri bile böyle bir değerin Devlet yapısından koparılmasına razı değil. Bunun yanında ülkemizde tarım yok olma evresinde. Sultansuyu, Türkiye’nin tarımda kendi kendine yetebildiği dönemlerin en büyük temsilcilerinden. Dolayısıyla bu değeri kaybedemeyiz. İYİ Parti olarak bölgenin özelleştirilmesine kesinlikle karşıyız. Bir metrekare bile tarım arazisi kaybetme lüksümüz yok. Konuyla ilgilenen ve alanı koruduklarını dile getiren Tarım ve Orman Bakanlığı konuya detaylı bir açıklık getirmeli. İYİ Parti olarak tüm gelişmeleri yakından takip ediyoruz

dedi. (Bülten)