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31 Mar 2021 - 09:30- Yaşam

Malatya’da 8 kişi vefat etti

Malatya’da dün 8 kişi vefat etti.

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Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

“86 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hüsne Genç’in taziye adresi: Cevatpaşa Mahallesi, Paylaşım Sokak, Özbakır Apartmanı, No: 8/3, Yeşilyurt.

13 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İkranur Yardım’ın taziye adresi: Cevatpaşa Mahallesi, Menekşe Sokak, No: 11, Yeşilyurt.

73 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Elif Durmuş’un taziye adresi: Zafer Mahallesi, Mehmet Buyruk Caddesi, Derman Apartmanı, No: 69/8, Battalgazi.

76 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Meryem Benli’nin taziye adresi: İlyas Mahallesi, Serçe Sokak, Ozan Sitesi, A-Blok, No: 3/10, Yeşilyurt.

63 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Şükrü Şireci’nin taziye adresi: Tecde Mahallesi, Reşadiye Sokak, No: 4/5, Yeşilyurt.

95 yaşında vefat eden ve Durucasu Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Zeynep Karaçay’ın taziye adresi: Durucasu Mahallesi, Yazıhan.

55 yaşında vefat eden ve Bahri Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Remziye Parlak’ın taziye adresi: Bahri Mahallesi, Akçadağ.

93 yaşında vefat eden ve Karşıyaka Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Ayşe Gülcan’ın taziye adresi: Karşıyaka Mahallesi, Doğanşehir.” ( Haber Merkezi)

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31 Mar 2021 - 09:30 Malatya- Yaşam

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