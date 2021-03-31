Malatya’da 8 kişi vefat etti

Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:
“86 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hüsne Genç’in taziye adresi: Cevatpaşa Mahallesi, Paylaşım Sokak, Özbakır Apartmanı, No: 8/3, Yeşilyurt.
13 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İkranur Yardım’ın taziye adresi: Cevatpaşa Mahallesi, Menekşe Sokak, No: 11, Yeşilyurt.
73 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Elif Durmuş’un taziye adresi: Zafer Mahallesi, Mehmet Buyruk Caddesi, Derman Apartmanı, No: 69/8, Battalgazi.
76 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Meryem Benli’nin taziye adresi: İlyas Mahallesi, Serçe Sokak, Ozan Sitesi, A-Blok, No: 3/10, Yeşilyurt.
63 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Şükrü Şireci’nin taziye adresi: Tecde Mahallesi, Reşadiye Sokak, No: 4/5, Yeşilyurt.
95 yaşında vefat eden ve Durucasu Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Zeynep Karaçay’ın taziye adresi: Durucasu Mahallesi, Yazıhan.
55 yaşında vefat eden ve Bahri Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Remziye Parlak’ın taziye adresi: Bahri Mahallesi, Akçadağ.
93 yaşında vefat eden ve Karşıyaka Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Ayşe Gülcan’ın taziye adresi: Karşıyaka Mahallesi, Doğanşehir.” ( Haber Merkezi)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.