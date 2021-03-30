Busabah Malatya Busabah Malatya
30 Mar 2021 - 17:51- Yaşam G: 30 Mar 2021 - 18:01

İcradan balık satılacak!

Karaburun İcra Dairesinden muhtelif cins ve kiloda bulunan balıklar satılık. Balıkların çoğu Royal cinsi olmak üzere; levrek, çipura türlerinde. Balıkların tahmini bedeli ise 867 bin lira.
mask

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, Karaburun İcra Dairesi, açık arttırma usulüyle balık satışa sunacak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

# icra, icradan balık, balık, balık fiyatları, için, kurumu, ilan portalı, ilan.gov.tr, ilan

30 Mar 2021 - 17:51 Malatya- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Artık pasaporta gerek yok! mask
Artık pasaporta gerek yok!
Eli Öpülesi Fedakâr Baba! mask
Eli Öpülesi Fedakâr Baba!
3+1 daire icradan satılıktır mask
3+1 daire icradan satılıktır
BU YOL HASTANE TRAFİĞİNE NEFES ALDIRACAK mask
BU YOL HASTANE TRAFİĞİNE NEFES ALDIRACAK
Ekipler Kar Mesaisinde mask
Ekipler Kar Mesaisinde
Malatya bugün vefat edenler mask
Malatya bugün vefat edenler
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
HAFEZ’İN TRANSFERİNE GEVREK ENGEL OLMUŞ! mask
HAFEZ’İN TRANSFERİNE GEVREK ENGEL OLMUŞ!
İRFAN BUZ ANTRENMAN SAYISINI ARTIRDI! mask
İRFAN BUZ ANTRENMAN SAYISINI ARTIRDI!
Tüfekle vurulan genç defnedildi mask
Tüfekle vurulan genç defnedildi
“SAVAŞAN TAKIM İZLETTİRECEĞİZ” mask
“SAVAŞAN TAKIM İZLETTİRECEĞİZ”
Tüfekle vurulan şahıs hayatını kaybetti mask
Tüfekle vurulan şahıs hayatını kaybetti
MALATYA’YA UĞRAYIP İSTANBUL’A GEÇECEKLER mask
MALATYA’YA UĞRAYIP İSTANBUL’A GEÇECEKLER

GALERİ

Yeşilyurt'ta kitap kafe! mask
Yeşilyurt'ta kitap kafe!
Basında yer aldı, belediye harekete geçti! mask
Basında yer aldı, belediye harekete geçti!
Bülbüloğlu güven tazeledi mask
Bülbüloğlu güven tazeledi
Tüfekle vurulan şahıs hayatını kaybetti mask
Tüfekle vurulan şahıs hayatını kaybetti
Engelli oğlunu sırtında taşıyarak okula götürüyor mask
Engelli oğlunu sırtında taşıyarak okula götürüyor
Malatya'da kar mesaisi mask
Malatya'da kar mesaisi
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL