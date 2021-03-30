30 Mar 2021 - 17:51- Yaşam

İcradan balık satılacak!

Karaburun İcra Dairesinden muhtelif cins ve kiloda bulunan balıklar satılık. Balıkların çoğu Royal cinsi olmak üzere; levrek, çipura türlerinde. Balıkların tahmini bedeli ise 867 bin lira.