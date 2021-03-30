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30 Mar 2021 - 17:25- Eğitim G: 30 Mar 2021 - 17:30

Öğretim üyesi alınacak!

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden Öğretim Üyesi Alım İlanı yayınladı. Üniversite akademik birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca öğretim üyeleri alacak.
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Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilanda, "Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır" bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

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30 Mar 2021 - 17:25 Malatya- Eğitim

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