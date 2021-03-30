30 Mar 2021 - 17:25- Eğitim

Öğretim üyesi alınacak!

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden Öğretim Üyesi Alım İlanı yayınladı. Üniversite akademik birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca öğretim üyeleri alacak.