YEŞİLYURT’TA HEDEF 3 PUAN

TFF 3. Lig 1. Grup’ta heyecan bugün 25.hafta karşılaşmalarıyla devam edecek. Ligdeki temsilcimiz Yeşilyurt Belediyespor haftanın açılış maçında Yeşiltepe 1 nolu sentetik sahada Manisaspor’u konuk edecek. Saat 13.00’de başlayacak müsabakada Burak Yücetağ (Sivas Bölgesi Klasman Hakemi), Tolga Dede (Sivas Bölgesi Klasman Yardımcı Hakemi) ve Muhammed Sait Emre Alagöz (Çorum Bölgesi Klasman Yardımcı Hakemi) hakem üçlüsü görev alacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kerim Çataklı ( Çankırı Bölgesi Bölgesel Hakemi). Bu sezon deplasmanda daha fazla puan toplayan Yeşilyurt Belediyespor evinde aynı başarıyı gösteremedi. Deplasmanda şuana kadar 12 karşılaşmaya çıkan turuncu yeşilliler, bu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 2 beraberlik, 2de mağlubiyet yaşarken, hanesine 26 puan yazdırdı. Malatya ekibi, şuana kadar deplasmanda aldığı sonuçlarla grubunu zirvesinde yer alıyor. Dış saha maçlarında 26 puan toplayan Yeşilyurt Belediyespor, aynı başarıyı iç saha maçlarında gösteremedi. Malatya ekibi, şuana kadar sahasında oynadığı 12 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik, 4’te mağlubiyet yaşarken, hanesine 20 puan yazdırabildi.
TFF 3. Lig 1. Grup’ta 25. haftada bugün oynanacak maç programı şöyle:
13.00 Yeşilyurt Belediyespor-Manisaspor: Burak Yücetağ
14.00 Kızılcabölükspor-Bucaspor 1928: Göksu Furkan Güngör
14.00 Nevşehir Belediyespor-1877 Alemdağspor: Hasan Kaçar
14.00 Antalya Kemerspor-Ofspor: Mehmet Şükrü Közcü
14.00 Edirne Belediyespor-Diyarbekirspor: Ahmet Ecevit
14.00 Artvin Hopaspor-Payasspor: Safa Yılmaz
14.00 Fatsa Belediyespor- Belediye Derincespor: Nabi İzci
14.00 Çankaya Futbol Kulübü-Arnavutköy Belediyespor: Levent Balcı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.