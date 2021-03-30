“GALİBİYET SERİSİ BAŞLATMAK İSTİYORUZ”

Lige verilen arada Antalya’da mini kamp yapan sarı kırmızılı takımın tecrübeli kaptanı Adem Büyük, yaptığı açıklamada her şeyin yolunda gittiğini söyledi. İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini ifade eden Büyük,

Futbolcu grubu olarak bu psikolojiden çıkmak kolay olmuyor. 10 maç çok az bir süre değil çünkü bir kazanamadığınız zaman ‘Acaba bir sonraki maçı da mı kazanamayacağız?’ psikolojisine girmeye başladık. Bunu önlemek adına önümüzde güzel maçlar var. Başakşehir maçıyla beraber başlıyoruz. Biz, özellikle bu sene büyük ya da hedefleri olan takımlara karşı daha iyi performans sergiliyoruz. Bundan sonrada böyle olacağını tahmin ediyorum. İnşallah Başakşehir maçıyla beraber tekrar bir galibiyet serisi başlatmak istiyoruz

şeklinde konuştu.

“DAHA NET ANLIYORUZ”

Takımla yolları ayrılan teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile iyi günler geçirdiklerini anımsatan Büyük,

Hamza hocamıza da teşekkür ediyorum. Ama şimdi yeni bir teknik adam, farklı bir mantalite… Tabii ki ilk başta kolay olmuyor çünkü birbirinden oyun mantalitesi ve planlaması açısından farklı iki teknik adamla çalışıyoruz. O yüzden ilk hafta biraz zorlandık ama şuanda İrfan hocanın neler istediğini, bizden ne yapmamızı istediğini daha iyi biliyoruz. Daha net anlıyoruz. O yüzden Antalya kampı iyi oldu. Bu anlamda milli arayı iyi değerlendirdik

ifadelerini kullandı.

Konuşmasında ayrıca sarı kırmızılı kulüple devam eden sözleşmesine de açıklık getiren Adem Büyük, Yeni Malatyaspor’da mutlu olduğunu belirterek

Kulübümü, camiamızı seviyorum. Bu seneden sonra bir sene daha kontratım var. Tabii ki futbol bu, yarın ne olur bilemeyiz. Ama oynayabildiğim kadar oynamak istiyorum. Malatyaspor’da devam edebilirim. Tabii ki bu iki taraflı bir şey ama dediğim gibi kariyer planlamam şuan oynayabildiğim kadar oynamak

dedi.