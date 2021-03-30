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30 Mar 2021 - 16:39- Spor G: 30 Mar 2021 - 16:53

Bu da ayak bilardosu!

Yeşilyurt Belediyesi bir ilke imza attı. Sosyal medya hesabından ayak bilardosu paylaşımı yapan belediye, örnek proje olarak tanıtım yaptı. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "2021 yılı spor ve etkinlik yılı. Bu yıl farklı organizasyonlarla gençlik şenlikleri düzenleyeceğiz" dedi.
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Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri tarafından ilki yapılan ayak bilardosu organizasyonu yoğun ilgi gördü. Belediyenin sosyal medya platformunda organizasyona dair,

Malatya'da ilk ve örnek olacak projelerden birine daha imza attık. Ayak bilardosu organizasyonu ile sporseverlere keyifli dakikalar yaşattık

ifadeleri yer aldı. Belediye Başkanı Mehmet Çınar, etkinliğe dair, 2021 yılını spor ve etkinlik yılı olarak ilan ettiklerini belirtti.( Haber Merkezi)

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30 Mar 2021 - 16:39 Malatya/ Yeşilyurt- Spor

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