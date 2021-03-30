30 Mar 2021 - 16:39- Spor

Bu da ayak bilardosu!

Yeşilyurt Belediyesi bir ilke imza attı. Sosyal medya hesabından ayak bilardosu paylaşımı yapan belediye, örnek proje olarak tanıtım yaptı. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "2021 yılı spor ve etkinlik yılı. Bu yıl farklı organizasyonlarla gençlik şenlikleri düzenleyeceğiz" dedi.