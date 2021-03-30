Busabah Malatya Busabah Malatya
30 Mar 2021 - 16:15- Gündem G: 30 Mar 2021 - 16:29

Bakanlık:Tedbirleri gözden geçirin!

İçişleri Bakanlığından 81 il valiliğine, "Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi” konulu genelge gönderildi. Genelgede, Malatya kırmızı renk grubunda yer aldı.
mask

İçişleri Bakanlığından 81 il valiliğine, "Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi” konulu genelge gönderildi. Genelgede 81 il renk gruplarına göre sınıflandırıldı. Yüksek Risk Grubunda Yer Alan 58 il şöyle:

Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli. (12 İl) Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak.

Yüksek riskli illerde kısıtlamalar Cuma 21.00-Cumartesi 05.00, Cumartesi 21.00- Pazartesi 05.00 saatleri arasında uygulanacak

Genelgede ayrıca bu hafta sonu (3-4 Nisan) için önceden tarih alınmış nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlere katılacaklar kısıtlamadan muaf tutulacağına yer verildi.

( İHA)

# kırmızı, malatya kırmızı, İçişleri bakanlığı, Tedbir, koronavirüs, pandemi, İHA, malatya, için, çok, Bakanlığı, Tarih, elazığ, antalya

30 Mar 2021 - 16:15 Malatya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
204 iş yeri kiraya verilecek mask
204 iş yeri kiraya verilecek
Keşşafoğlu Ailesi'nin acı günü mask
Keşşafoğlu Ailesi'nin acı günü
YSK’dan önemli değişiklik! mask
YSK’dan önemli değişiklik!
KALE’DE KÖY EVLERİNDE SON DURUM! mask
KALE’DE KÖY EVLERİNDE SON DURUM!
Şahbaz’la 3’üncü kez yola devam mask
Şahbaz’la 3’üncü kez yola devam
Güder: Battalgazi’nin Sorunlarını Çözüyoruz mask
Güder: Battalgazi’nin Sorunlarını Çözüyoruz
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
HAFEZ’İN TRANSFERİNE GEVREK ENGEL OLMUŞ! mask
HAFEZ’İN TRANSFERİNE GEVREK ENGEL OLMUŞ!
İRFAN BUZ ANTRENMAN SAYISINI ARTIRDI! mask
İRFAN BUZ ANTRENMAN SAYISINI ARTIRDI!
Tüfekle vurulan genç defnedildi mask
Tüfekle vurulan genç defnedildi
“SAVAŞAN TAKIM İZLETTİRECEĞİZ” mask
“SAVAŞAN TAKIM İZLETTİRECEĞİZ”
Tüfekle vurulan şahıs hayatını kaybetti mask
Tüfekle vurulan şahıs hayatını kaybetti
MALATYA’YA UĞRAYIP İSTANBUL’A GEÇECEKLER mask
MALATYA’YA UĞRAYIP İSTANBUL’A GEÇECEKLER

GALERİ

Yeşilyurt'ta kitap kafe! mask
Yeşilyurt'ta kitap kafe!
Basında yer aldı, belediye harekete geçti! mask
Basında yer aldı, belediye harekete geçti!
Bülbüloğlu güven tazeledi mask
Bülbüloğlu güven tazeledi
Tüfekle vurulan şahıs hayatını kaybetti mask
Tüfekle vurulan şahıs hayatını kaybetti
Engelli oğlunu sırtında taşıyarak okula götürüyor mask
Engelli oğlunu sırtında taşıyarak okula götürüyor
Malatya'da kar mesaisi mask
Malatya'da kar mesaisi
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL