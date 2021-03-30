Bakanlık:Tedbirleri gözden geçirin!

İçişleri Bakanlığından 81 il valiliğine, "Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi” konulu genelge gönderildi. Genelgede 81 il renk gruplarına göre sınıflandırıldı. Yüksek Risk Grubunda Yer Alan 58 il şöyle:

Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli. (12 İl) Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak.

Yüksek riskli illerde kısıtlamalar Cuma 21.00-Cumartesi 05.00, Cumartesi 21.00- Pazartesi 05.00 saatleri arasında uygulanacak

Genelgede ayrıca bu hafta sonu (3-4 Nisan) için önceden tarih alınmış nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlere katılacaklar kısıtlamadan muaf tutulacağına yer verildi.

( İHA)