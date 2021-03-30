Doğanşehir ilçesine bağlı Topraktepe Mahallesinde bulunan okulun lojmanında sobadan sıçrayan kıvılcımların neden olduğu yangın çıktı. Tek bir ailenin oturduğu tek katlı lojmanın çatısında başlayan yangın çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. ( İHA)
30 Mar 2021 - 16:06- Asayiş Güncelleme: 30 Mar 2021 - 16:13
Okul lojmanında korkutan yangın
Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde bir okul lojmanında çıkan yangında maddi hasar meydana geldi
30 Mar 2021 - 16:06 Malatya/ Doğanşehir- Asayiş Yazdır
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.