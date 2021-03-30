Kayısıda korkulan oldu! Hasarın boyutu net değil

Malatya’da son bir haftadan bu yana yaşanan soğukluklar, üreticileri korkuturken, kayısının zirai donla hasar gördüğünü dile getiren üreticiler de yok değil. Malatya’nın çeşitli bölgelerinde zirai don yaşandığı bilinse de, dondan zarar gören ürünün ne kadar olduğunu şimdilik bilinmiyor. Hasarın sıcaklıkların artmasıyla birlikte netlik kazanacağı tahmin edilse de Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, konuyla alakalı konuşarak yaklaşık 4 gündür Malatya'da ciddi anlamda bir don hadisesinin yaşandığını söyledi.

“MEYVE BAĞLAMA DÖNEMİNE DENK GELDİ”

“Hatta bu gece belli bölgelerde risk devam ediyor. Ciddi anlamda don riski görünüyor” diyen Başkan Özcan, şunları kaydetti:

Şimdi kayısı çiçek döneminde olduğu için hasar tespiti yapmak çok zor görünüyor. Çağla döneminde gerçekleşen don hadiselerini tespit etmek görsel olduğu için kısa sürede tespit etmek kolay olabiliyor. Ama çiçek döneminde donun zararını, derinliğini, hasarın tespiti biraz daha zaman istiyor. Çünkü meyve bağlama dönemine denk geldi. Malatya'nın bir bölgesi kısmen çiçekti, bir bölgesi halen tomurdu. Dolayısıyla şimdiden kayısıdaki zararı tespit etmek mümkün görünmüyor. Don riski, bir kaç gün daha devam edeceği için biraz zamana ihtiyaç var. Bu arada üreticiler, kendi bölgelerinde gerçekleşen don hadiselerini görsel olarak kayısıdaki zararları gördükleri anda sigorta yaptıranlar TARSİM'e, hızlı bir şekilde müracaat etmeleri lazım. Fakat kayısıdaki zararı, hasarı şu anda tespit etmek mümkün değil. Tablo henüz netleşmedi. Zaman ihtiyaç var.

“HASARIN RAKAMINI KONUŞMAK MÜMKÜN DEĞİL”

Özcan, kayısının ciddi bir zarar gördüğünü ifade ederek,

Oluşan zararın derinliği bilmiyoruz, zararın derinliğini zamana bırakıp, sahada yapılacak olan çalışmalardan sonra zarar tespit edilecek. Halen don riski devam ettiği için özellikle havaların ısındıktan sonra kayısıdaki zararı görmek mümkün olacak. Çağla döneminde yani döllenen kayısının, kürkten çıkmasını beklememiz lazım ki, zararı bilelim. Dolaysıyla şu an kayısıdaki hasarın rakamını konuşmak mümkün değil. Bir süre sonra gerek Tarım İl Müdürlüğümüz gerekse Malatya Ticaret Borsası, TARSİM ve yetkili kurumlar yapılacak çalışmalardan sonra mutlaka bir açıklama yapılacaktır

diye konuştu.

“MUTLAKA BİR SONUCA GİDİLEBİLİR”

‘Verim Sigortası’yla ilgili de konuşan Başkan Özcan,

TARSİM tamamen tarım ürünlerini, özellikle doğal afetlere korunması konusunda oluşturulmuş çok önenmeli bir sigorta, kasko şirketidir. Dolayısıyla yasaların öngördüğü TARSİM'in kendi koruma sınırları, korunma alanları nettir. TARSİM bu konuyu inceleyip, bu konuda da nasıl ki geçmiş dönemde nasıl ki Malatya'da sadece kayısı çağla dönemi don kapsamındayken, sonrasında siyasilerimizin yaptığı çalışmayla, çiçek dönemi don kapsamına alındıysa, buda bir çalışma sonucu yetkili kurumlara ulaştırılır, yetkili kurumlar tarafından yaptırılacak çalışma ile beraberde mutlaka bir sonuca gidilebilir. Çalışma yapmadan bir şey söylemek mümkün değil

ifadelerini kullandı.