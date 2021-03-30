ARGUVAN’DA HEDEF 3. LİG

2. etap çalışmaları çerçevesinde Mersin’de kampa giren Arguvan Belediyespor’da teknik sorumlu Soner Bayram takımdaki son durumu gazetemize değerlendirdi. Yeni sezon çalışmalarına 3 Şubat’ta Arguvan’da başladıklarını hatırlatan Bayram,
Geçtiğimiz hafta Cuma gününe kadar kendi tesislerimizde çalışmalarımızı sürdürdük. Son etap çalışmalarımız için ise Cuma günü Mersin’e kampa geldik. Burada hazırlık maçlarımız olacak. İdmanyurdu 1925 takımıyla oynadığımız ilk hazırlık müsabakasını 1-0 kazandık. İkinci hazırlık maçımızı Silifkespor ile oynayıp ardından Erdemlispor ile burada son hazırlık maçımıza çıkacağız. Cumartesi günü kampımızı tamamlayarak Malatya’ya döneceğiz. Futbolcularımıza 2 gün izin verdikten sonra Arguvan’da kendi tesislerimizde toplanıp çalışmalarımıza devam edeceğiz
ifadelerini kullandı.
MALATYA’DA 2 HAZIRLIK MAÇI
Hedefi zorlayacak bir takım oluşturduklarını kaydeden Soner Bayram,
Genel anlamda takımımızdan memnunuz. Transferi bitirdik. Aramıza geç katılan arkadaşlar oldu. Onlarla ilgili sıkıntılar yaşadık. Onları takımın seviyesine yetiştirmeye çalıştık. İçerde iyi bir arkadaşlık ortamı oluştu. Hedefi zorlayacak bir ekip olduk. İnşallah bunu sahaya yansıtırsak başarılı olacağımızı umuyoruz. Hazırlık maçları bizim için iyi bir ölçüttü. Lig başlayana kadar maç oynamamız lazım. Futbolcular pandemi sürecinde ara verdiler ve spordan uzak kaldılar. Bizde bunun önüne geçmek için çalışmalarımıza erken başladık. Maç oynayamamanın sıkıntısını Malatya’da yaşadık. Mersin kampını daha çok maç oynamak için gerçekleştirdik. Malatya’ya döndükten sonra 2 hazırlık müsabakası daha yapmayı düşünüyoruz. 17 Nisan’a kadar en iyi şekilde hazırlanacağız
diye konuştu.
“DEĞİŞEN STATÜ HER TAKIMI ETKİLEDİ”
Bu seneki statü hakkında da değerlendirmede bulunan Bayram,
Bizim ve her kulüp için yeni bir statü oldu. Senelerdir bu liglerde süre gelen bir sistem var. Biz o sisteme göre planımızı ve programımızı yapmıştık. Ama pandemi şartlarında liglerin oynanıp oynanmayacağı hep soru işaretiydi. Normal sezon oynansaydı bizler için daha iyi olurdu. Uzun süreli olacağı için hatanın telafi edilmesi mümkün olurdu. Şuan ligin boyu çok kısaldı. 4 takımla 3 devreli bir lig oynayacağız. Bir maç kayıp edip veya berabere kaldığımızda telafisi zor bir sezon oldu. Bu durum diğer takımlar içinde geçerli. Belki bizim için avantajlı olacak veya olmayacak ama üzücü olan tarafı Malatya’dan bir takım küme düşecek. İnşallah bizlerde buradan bir takımı üst lige çıkarırız
şeklinde konuştu.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.