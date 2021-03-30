Soruşturma derinleştirildi!

Edinilen bilgilere göre, 27 Mart Cumartesi gece 01.30 sularında Yeşilyurt ilçesine bağlı Gündüzbey Mahallesi Hıdıroğlu Sokak'ta meydana gelen silahlı olayda, açılan ateş sonucu Cihan Şakar (38) ağır yaralanmış kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. İlk belirlemelere göre, olayın şüphelisi U.K. olarak değerlendirilirken, soruşturmayı genişleten ekipler B. A., M. K. ,A. K. 'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. tutuklanırken, M.K. adli kontrol şartıyla B.A. ise savcılıkça serbest bırakıldı.
Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre olaya karıştığı tespit edilen U.K.'nin yakalanması içinde başlatılan çalışmalar sürüyor. ( İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.