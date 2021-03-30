30 Mar 2021 - 09:43- Asayiş

Soruşturma derinleştirildi!

Malatya'da tartıştığı arkadaşı tarafından tüfekle vurularak öldürülen Cihan Şakar'ın soruşturması genişletilerek devam ediyor. Olayla ile ilgili olarak gözaltına alınan 3 kişiden 1 tutuklanırken 1 kişinin de yakalanması için çalışma başlatıldı.