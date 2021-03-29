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29 Mar 2021 - 18:23- Spor G: 29 Mar 2021 - 18:26

YEŞİLYURT LİG SONUNCUSUNU KONUK EDECEK

TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Yeşilyurt Belediyespor sahasında lig sonuncusu Manisaspor’u konuk edecek. Liderle arasında 8 puanlık fark bulunan turuncu yeşilliler şampiyonluk yarışında kalan 6 maçını kazanarak rakibinin puan kaybetmesini bekleyecek.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
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Yeşilyurt Belediyespor, yarın ligin 25.haftasında sahasında Ege temsilcisi Manisaspor ile karşı karşıya gelecek. Yeşiltepe 1 Nolu Sentetik Sahada saat 13.00’de başlayacak olan müsabakayı Burak Yücetağ (Sivas Bölgesi Klasman Hakemi), Tolga Dede (Sivas Bölgesi Klasman Yardımcı Hakemi) ve Muhammed Sait Emre Alagöz (Çorum Bölgesi Klasman Yardımcı Hakemi) hakem üçlüsü yönetecek. Maçın dördüncü hakemi ise Kerim Çataklı ( Çankırı Bölgesi Bölgesel Hakemi). Ligde iyi bir seri yakaladıktan sonra üst üste puan kayıpları yaşayan Yeşilyurt Belediyespor geçen hafta deplasmanda Arnavutköy Belediyespor’u 2-1’lik skorla yenerek zirveyle arasındaki puan farkının daha fazla açılmasına izin vermemişti. Son 3 maçta 1 galibiyet 2 beraberlik alan turuncu yeşilliler lider Diyarbekirspor’un 8 ikinci Bucaspor’un 6 puan gerisinde bulunuyor. Play off şansını artırdıktan sonra gözünü şampiyonluğa çeviren Yeşilyurt Belediyespor kalan haftalarda tüm maçlarını kazanarak rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. Malatya ekibi, şuana kadar sahasında oynadığı 12 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik, 4’te mağlubiyet yaşarken, hanesine 20 puan yazdırabildi.

TFF 3. Lig 1. Grup’ta 25. haftada yarın oynanacak maç programı şöyle:

13.00 Yeşilyurt Belediyespor-Manisaspor: Burak Yücetağ

14.00 Kızılcabölükspor-Bucaspor 1928: Göksu Furkan Güngör

14.00 Nevşehir Belediyespor-1877 Alemdağspor: Hasan Kaçar

14.00 Antalya Kemerspor-Ofspor: Mehmet Şükrü Közcü

14.00 Edirne Belediyespor-Diyarbekirspor: Ahmet Ecevit

14.00 Artvin Hopaspor-Payasspor: Safa Yılmaz

14.00 Fatsa Belediyespor- Belediye Derincespor: Nabi İzci

14.00 Çankaya Futbol Kulübü-Arnavutköy Belediyespor: Levent Balcı

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29 Mar 2021 - 18:23 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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