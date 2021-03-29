YEŞİLYURT LİG SONUNCUSUNU KONUK EDECEK

Yeşilyurt Belediyespor, yarın ligin 25.haftasında sahasında Ege temsilcisi Manisaspor ile karşı karşıya gelecek. Yeşiltepe 1 Nolu Sentetik Sahada saat 13.00’de başlayacak olan müsabakayı Burak Yücetağ (Sivas Bölgesi Klasman Hakemi), Tolga Dede (Sivas Bölgesi Klasman Yardımcı Hakemi) ve Muhammed Sait Emre Alagöz (Çorum Bölgesi Klasman Yardımcı Hakemi) hakem üçlüsü yönetecek. Maçın dördüncü hakemi ise Kerim Çataklı ( Çankırı Bölgesi Bölgesel Hakemi). Ligde iyi bir seri yakaladıktan sonra üst üste puan kayıpları yaşayan Yeşilyurt Belediyespor geçen hafta deplasmanda Arnavutköy Belediyespor’u 2-1’lik skorla yenerek zirveyle arasındaki puan farkının daha fazla açılmasına izin vermemişti. Son 3 maçta 1 galibiyet 2 beraberlik alan turuncu yeşilliler lider Diyarbekirspor’un 8 ikinci Bucaspor’un 6 puan gerisinde bulunuyor. Play off şansını artırdıktan sonra gözünü şampiyonluğa çeviren Yeşilyurt Belediyespor kalan haftalarda tüm maçlarını kazanarak rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. Malatya ekibi, şuana kadar sahasında oynadığı 12 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik, 4’te mağlubiyet yaşarken, hanesine 20 puan yazdırabildi.
TFF 3. Lig 1. Grup’ta 25. haftada yarın oynanacak maç programı şöyle:
13.00 Yeşilyurt Belediyespor-Manisaspor: Burak Yücetağ
14.00 Kızılcabölükspor-Bucaspor 1928: Göksu Furkan Güngör
14.00 Nevşehir Belediyespor-1877 Alemdağspor: Hasan Kaçar
14.00 Antalya Kemerspor-Ofspor: Mehmet Şükrü Közcü
14.00 Edirne Belediyespor-Diyarbekirspor: Ahmet Ecevit
14.00 Artvin Hopaspor-Payasspor: Safa Yılmaz
14.00 Fatsa Belediyespor- Belediye Derincespor: Nabi İzci
14.00 Çankaya Futbol Kulübü-Arnavutköy Belediyespor: Levent Balcı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.