MALATYA’YA UĞRAYIP İSTANBUL’A GEÇECEKLER

Teknik direktör İrfan Buz’un talebi üzerine lige verilen arada Antalya’da kampa giren Yeni Malatyaspor’da 5 gün süren hazırlık dönemi sona erdi. Belek’te bulunan bir otelde günde çift antrenman yaparak eksiklerini gideren sarı kırmızılı kafile dün gerçekleştirdiği son çalışmanın ardından bir günlük izne ayrıldı. Süper Lig’in 32. haftasında 5 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Başakşehir ile zorlu bir randevuya çıkacak olan Doğu Anadolu ekibi, 10 maçtır kazanamama serisine İstanbul ekibi karşısında son vermenin planlarını yapıyor. Geçtiğimiz hafta evinde Gaziantep Futbol Kulübü ile oynadığı karşılaşmada geriye düşmesine rağmen maçtan kopmayan bir görüntü ortaya koyan sarı kırmızılılarda, orta alanda tespit edilen eksikler Antalya kampında giderilmeye çalışıldı. Başakşehir maçıyla başlayacak olan zorlu fikstürde birbirinden önemli mücadelelere çıkacak olan Yeni Malatyaspor’da alınacak her puan ligde kalma adına hayati önem taşıyacak. Geçen yılın aynı döneminde yaşadığı başarısızlıkları bir daha yaşamak istemeyen sarı kırmızılılarda hedef biran önce gereken puanları alarak tehlikeli bölgeden uzaklaşmak. Başakşehir sınavını en az kayıpla geçmek isteyen Malatya ekibi 8 Nisan’da evinde oynayacağı Fenerbahçe maçına rahat şekilde çıkmayı hedefliyor.