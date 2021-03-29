Teknik direktör İrfan Buz’un talebi üzerine lige verilen arada Antalya’da kampa giren Yeni Malatyaspor’da 5 gün süren hazırlık dönemi sona erdi. Belek’te bulunan bir otelde günde çift antrenman yaparak eksiklerini gideren sarı kırmızılı kafile dün gerçekleştirdiği son çalışmanın ardından bir günlük izne ayrıldı. Süper Lig’in 32. haftasında 5 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Başakşehir ile zorlu bir randevuya çıkacak olan Doğu Anadolu ekibi, 10 maçtır kazanamama serisine İstanbul ekibi karşısında son vermenin planlarını yapıyor. Geçtiğimiz hafta evinde Gaziantep Futbol Kulübü ile oynadığı karşılaşmada geriye düşmesine rağmen maçtan kopmayan bir görüntü ortaya koyan sarı kırmızılılarda, orta alanda tespit edilen eksikler Antalya kampında giderilmeye çalışıldı. Başakşehir maçıyla başlayacak olan zorlu fikstürde birbirinden önemli mücadelelere çıkacak olan Yeni Malatyaspor’da alınacak her puan ligde kalma adına hayati önem taşıyacak. Geçen yılın aynı döneminde yaşadığı başarısızlıkları bir daha yaşamak istemeyen sarı kırmızılılarda hedef biran önce gereken puanları alarak tehlikeli bölgeden uzaklaşmak. Başakşehir sınavını en az kayıpla geçmek isteyen Malatya ekibi 8 Nisan’da evinde oynayacağı Fenerbahçe maçına rahat şekilde çıkmayı hedefliyor.
29 Mar 2021 - 18:17- Spor Güncelleme: 29 Mar 2021 - 18:20
MALATYA’YA UĞRAYIP İSTANBUL’A GEÇECEKLER
Süper Lig’e verilen milli arada hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Yeni Malatyaspor’da 24 Mart’ta başlayan kamp çalışmaları sona erdi. 5 gün süren mini kampta eksiklerini gideren sarı kırmızılılarda futbolculara ve teknik heyete bir günlük izin verilirken Pazartesi günü oynanacak Başakşehir maçının hazırlıklarına ise yarın Malatya’da başlayacak.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.