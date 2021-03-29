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29 Mar 2021 - 18:07- Yaşam G: 29 Mar 2021 - 18:10

Malatya’da 13 kişi vefat etti

Malatya’da dün 13 kişi vefat etti.
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Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

“58 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Naime Gündüz’ün taziye adresi: Yavuz Selim Mahallesi, Limonlu Sokak, No: 8/2, Yeşilyurt.

70 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ali Özçelik’in taziye adresi: Abdulgaffar Mahallesi, Siraç Sokak, No: 4, Yeşilyurt.

85 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nejdet Gültek’in taziye adresi: Turgut Özal Mahallesi, Saltanat Sokak, Anakent Sitesi Blok, No: 5/2/2, Yeşilyurt.

69 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İhsan Karakış’ın taziye adresi: Cevherizade Mahallesi, Cengiz Topel Caddesi, No: 82/1/3, Battalgazi.

78 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Şükran Öğütcen’in taziye adresi: Turgut Özal Mahallesi, Gülümser Caddesi, Altınçağ Apartmanı, No: 2/9, Yeşilyurt.

89 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sebahattin Akarsu’nun taziye adresi: Zafer Mahallesi, Nazik Sokak, No: 16/2, Battalgazi.

34 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hüseyin Mutlu Çabik’in taziye adresi: Özalper Mahallesi, Müezzin Sokak, No: 4/5, Yeşilyurt.

72 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Teyfik Karadağ’ın taziye adresi: Koyunoğlu Mahallesi, Kazım Karabekir Sokak, Yıldız Apartmanı, No: 1, Yeşilyurt.

85 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Döne Aydoğan’ın taziye adresi: Özalper Mahallesi, İmece Sokak, No: 13, Yeşilyurt.

56 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Gülüstan Akkaya’nın taziye adresi: Abdulgaffar Mahallesi, Gürgen Sokak, Lara Sitesi, A-Blok, No: 7, Yeşilyurt.

64 yaşında vefat eden ve Yakınca Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Fatma Korkmaz’ın taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Yeşilyurt.

62 yaşında vefat eden ve Kasımuşağı Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Nezahat Mordeniz’in taziye adresi: Kasımuşağı Mahallesi, Akçadağ.

87 yaşında vefat eden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Firdos Aslangiray’ın taziye adresi: Başpınar Mahallesi, Çeşmeler Sokak, No: 38, Akçadağ.” ( Haber Merkezi)

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29 Mar 2021 - 18:07 Malatya- Yaşam

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