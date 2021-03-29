Malatya’da 13 kişi vefat etti

Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:
“58 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Naime Gündüz’ün taziye adresi: Yavuz Selim Mahallesi, Limonlu Sokak, No: 8/2, Yeşilyurt.
70 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ali Özçelik’in taziye adresi: Abdulgaffar Mahallesi, Siraç Sokak, No: 4, Yeşilyurt.
85 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nejdet Gültek’in taziye adresi: Turgut Özal Mahallesi, Saltanat Sokak, Anakent Sitesi Blok, No: 5/2/2, Yeşilyurt.
69 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İhsan Karakış’ın taziye adresi: Cevherizade Mahallesi, Cengiz Topel Caddesi, No: 82/1/3, Battalgazi.
78 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Şükran Öğütcen’in taziye adresi: Turgut Özal Mahallesi, Gülümser Caddesi, Altınçağ Apartmanı, No: 2/9, Yeşilyurt.
89 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sebahattin Akarsu’nun taziye adresi: Zafer Mahallesi, Nazik Sokak, No: 16/2, Battalgazi.
34 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hüseyin Mutlu Çabik’in taziye adresi: Özalper Mahallesi, Müezzin Sokak, No: 4/5, Yeşilyurt.
72 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Teyfik Karadağ’ın taziye adresi: Koyunoğlu Mahallesi, Kazım Karabekir Sokak, Yıldız Apartmanı, No: 1, Yeşilyurt.
85 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Döne Aydoğan’ın taziye adresi: Özalper Mahallesi, İmece Sokak, No: 13, Yeşilyurt.
56 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Gülüstan Akkaya’nın taziye adresi: Abdulgaffar Mahallesi, Gürgen Sokak, Lara Sitesi, A-Blok, No: 7, Yeşilyurt.
64 yaşında vefat eden ve Yakınca Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Fatma Korkmaz’ın taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Yeşilyurt.
62 yaşında vefat eden ve Kasımuşağı Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Nezahat Mordeniz’in taziye adresi: Kasımuşağı Mahallesi, Akçadağ.
87 yaşında vefat eden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Firdos Aslangiray’ın taziye adresi: Başpınar Mahallesi, Çeşmeler Sokak, No: 38, Akçadağ.” ( Haber Merkezi)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.