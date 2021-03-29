Busabah Malatya Busabah Malatya
29 Mar 2021 - 17:12- Ekonomi G: 29 Mar 2021 - 17:23

Belediyeden kiralık büfe!

Belediyeye ait büfe ve eklentileri 3 yıllığına kiraya verilecektir
mask

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre Yeşilyurt Belediyesi kendisine ait büfe ve eklentileri kiraya verecek. İlanda, " Mülkiyeti Belediyemize ait Yeşiltepe (Fatih) Mahallesi Şehit Mehmet Emin Çakır Parkı'nın alanı içerisindeki büfe ve eklentileri Encümeninin 18.03.2021 tarih ve 195 sayılı kararı ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 3 yıllığına ihale ile kiraya verilecektir." bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

# için, ile, yeşilyurt, devlet, ilan, ilan.gov.tr, ilan portalı, kurumu

29 Mar 2021 - 17:12 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Kayısı İçin Tehlike Çanları mask
Kayısı İçin Tehlike Çanları
TÜİK, İşsizlik Rakamlarını Açıkladı mask
TÜİK, İşsizlik Rakamlarını Açıkladı
“Çeyrek Altın Yılsonunda 900 TL'yi Görebilir” mask
“Çeyrek Altın Yılsonunda 900 TL'yi Görebilir”
Elazığ'da icradan satılık daire! mask
Elazığ'da icradan satılık daire!
Faiz kararı sonrası dolar sert düştü mask
Faiz kararı sonrası dolar sert düştü
Malatya'nın 18 yıllık özeti! mask
Malatya'nın 18 yıllık özeti!
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
HAFEZ’İN TRANSFERİNE GEVREK ENGEL OLMUŞ! mask
HAFEZ’İN TRANSFERİNE GEVREK ENGEL OLMUŞ!
EFSANE DEREBEYLERİ SEÇİME GİTTİ mask
EFSANE DEREBEYLERİ SEÇİME GİTTİ
İRFAN BUZ ANTRENMAN SAYISINI ARTIRDI! mask
İRFAN BUZ ANTRENMAN SAYISINI ARTIRDI!
Tüfekle vurulan genç defnedildi mask
Tüfekle vurulan genç defnedildi
YEŞİLYURT DEPLASMANDA KAZANDI mask
YEŞİLYURT DEPLASMANDA KAZANDI
“SAVAŞAN TAKIM İZLETTİRECEĞİZ” mask
“SAVAŞAN TAKIM İZLETTİRECEĞİZ”

GALERİ

Bülbüloğlu güven tazeledi mask
Bülbüloğlu güven tazeledi
Tüfekle vurulan şahıs hayatını kaybetti mask
Tüfekle vurulan şahıs hayatını kaybetti
Engelli oğlunu sırtında taşıyarak okula götürüyor mask
Engelli oğlunu sırtında taşıyarak okula götürüyor
Malatya'da kar mesaisi mask
Malatya'da kar mesaisi
İrfan Buz: Malatya olarak hep birlikte başaracağız mask
İrfan Buz: Malatya olarak hep birlikte başaracağız
Tunç: Sürprizlerimiz de olacak mask
Tunç: Sürprizlerimiz de olacak
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL