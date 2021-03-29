Belediyeden kiralık büfe!

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre Yeşilyurt Belediyesi kendisine ait büfe ve eklentileri kiraya verecek. İlanda, " Mülkiyeti Belediyemize ait Yeşiltepe (Fatih) Mahallesi Şehit Mehmet Emin Çakır Parkı'nın alanı içerisindeki büfe ve eklentileri Encümeninin 18.03.2021 tarih ve 195 sayılı kararı ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 3 yıllığına ihale ile kiraya verilecektir." bilgileri yer aldı.

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