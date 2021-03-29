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29 Mar 2021 - 15:55- Siyaset G: 29 Mar 2021 - 16:05

Gürkan:Huzur şehri tohumu tuttu

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Akçadağ Dayanışma Derneği'ni (Akçadağ Der) ziyaretinde yaptığı konuşmada, derneğin birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun ihdas edilmesinde gayret gösterdiğini belirterek, "Malatya’ya 'huzur şehri' diye bir tohum ektik. Bu tohum şükürler olsun ki tuttu” dedi.
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Dernek binasını ziyarette bulunan Başkan Gürkan, yeni başkanlığa seçilen Murat Maskar ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Ziyarette Başkan Gürkan’a MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı ve Birlik Vakfı Malatya Şube Başkanı Sadi Ergül’de eşlik etti. Gürkan’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Dernek Başkanı Murat Maskar,

Yaklaşık iki yıldır faaliyetimizi sürdürüyoruz. Üç ay önce yönetim değişikliği yaptık. Yaptığımız genel kurul sonrasında yeni yönetimimizi oluşturduk. Tüm Akçadağ’ı kucaklayan bir yönetim anlayışıyla hareket ediyoruz. Amacımız gönüllü bir sivili toplum kuruluşu olmak. Tüm arkadaşlarımız herhangi bir ücret almadan gönüllü bir şekilde derneğimizde çalışmalarını yürütüyor. Ortak amacımız Akçadağ. Akçadağ’ımızın sorunlarını iletmek ve çözmek noktasında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Başkanımız Akçadağ’ı iyi bilen birisi. Belediyemiz çok güzel hizmetler yapıyor. Bizler dernek ve Akçadağ olarak başkanımızı seviyoruz

dedi.


Malatya’yanın birlik ve beraberliğine vurgu yapan Gürkan,

Murat Maskar tarafından oluşturulan yeni yönetimi tebrik ediyor ve kutluyorum. Esasında Malatya’ya bir tohum ektik, 'huzur şehri' diye. Bu tohum şükürler olsun ki tuttu. Bugün toplumumuzun her kesiminde her yerinde birlik beraberlik mesajı veriliyor. Akçadağ kadim ilçemiz derken geçmiş tarihi olan ve aynı zamanda en büyük ilçelerimizden biridir. Akçadağ, Malatya dışına değil Malatya merkeze göç veren ve Malatya nüfusunun büyük bir ekseriyetle özellikle Sıtmapınarı ve Koyunoğlu mahallelerimizde Akçadağlı hemşerilerimiz yoğun bir şekilde yaşamakta. Hem Akçadağlı olup Akçadağ’da yaşayan hem de Malatya’da yaşayan hemşerilerimizle köprü oluşturan derneğimiz.Bizlerle birlikte yaptıkları dayanışma toplantısı için Murat Maskar ve yönetimine teşekkür ediyorum. Ayrıca bizlerle birlikte ziyaretimize katılan MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı ve Birlik Vakfı Malatya Şube Başkanı Sadi Ergül’e de teşekkür ediyorum

diye konuştu.

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29 Mar 2021 - 15:55 Malatya- Siyaset

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