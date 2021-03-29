29 Mar 2021 - 15:55- Siyaset

Gürkan:Huzur şehri tohumu tuttu

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Akçadağ Dayanışma Derneği'ni (Akçadağ Der) ziyaretinde yaptığı konuşmada, derneğin birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun ihdas edilmesinde gayret gösterdiğini belirterek, "Malatya’ya 'huzur şehri' diye bir tohum ektik. Bu tohum şükürler olsun ki tuttu” dedi.