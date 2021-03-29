Malatya'da oltaya ceza takıldı!

Edinilen bilgiye göre, Arapgir İlçesi Sinikli Mahallesinde, Ö.Ü ile H. Ü. isimli şahısların çay tesisi yakınında balık avladıkları tespit edildi.

Şahıslar hakkında her birine bin 635’er TL, su ürünleri kanununa muhalefetten idari para cezası uygulandı. ( İHA)