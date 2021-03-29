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29 Mar 2021 - 14:50- Asayiş G: 29 Mar 2021 - 14:55

Malatya'da oltaya ceza takıldı!

Malatya’da, yasak bölgede kaçak balık avlayanlara para cezası kesildi. Balık yerine bir nevi ceza yiyen kaçak balıkçılar jandarmaya yakalandı.
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Edinilen bilgiye göre, Arapgir İlçesi Sinikli Mahallesinde, Ö.Ü ile H. Ü. isimli şahısların çay tesisi yakınında balık avladıkları tespit edildi.
Şahıslar hakkında her birine bin 635’er TL, su ürünleri kanununa muhalefetten idari para cezası uygulandı. ( İHA)

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29 Mar 2021 - 14:50 Malatya- Asayiş

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