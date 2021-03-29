Suçüstü yakalandılar!

Edinilen bilgiye göre, Battalgazi İlçesi Karatepe Mahallesi’nde kaçak kazı yapıldığı Jandarma’ya ihbar edildi. İhbar alınması üzerine, olay yerine gidildiğinde, O. T.( 23) M. T.(22) ve Y. E. K. ( 20) isimli şahıslar kaçak kazı yaptığı sırada suçüstü yakalandı.



Şahısların olayda kullandıkları 1 adet altın arama detektörü, 1 adet kürek, 1 adet kazı için kullanılan demir parçası muhafaza altına alındı.

Jandarma tarafından tahkikat sürdürülüyor.( İHA)