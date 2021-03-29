Basında yer aldı, belediye harekete geçti!

Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi Küllümağara mevkiinde yaşayan 10 yaşındaki doğuştan bedensel engelli Batuhan’ın 3 yıldır babasının sırtında okula gidip gelmesi, birçok hayırsever gibi Yeşilyurt Belediyesini de harekete geçirdi. Aileye ilk etapta tekerlekli sandalye yardımında bulunan Yeşilyurt Belediyesi, okula giden yaklaşık 1 kilometrelik toprak yolun asfaltlanması için de çalışmalara başladı.
Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Batuhan’ın evinden Küllümağara Mahallesi’ne kadar olan kısmın yapımına başlarken, Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın, Batuhan’ın diğer eksiklikleri ile de yakından ilgilendiği öğrenildi. Batuhan’ın babası Halil Şahin’in sırtında okula gidip gelmesinin kamuoyuna yansımasının ardından ülkenin dört bir yanından hayırseverler de Batuhan için harekete geçerek, destek olmak istedi. ( İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.