Jandarma, Hırsıza Göz Açtırmadı!

Olayın aydınlatılması ve şüpheli şahısların yakalanması için Malatya İl Jandarma Komutanlığı’nca oluşturulan özel ekip tarafından yapılan detaylı araştırma sonucunda, olayın şüphelisi S.G. isimli şahıs 29 Mart’ta çalmış olduğu para ile birlikte yakalandı.

2 bin 300 TL para mağdura teslim edildi, şüpheli Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. ( Haber Merkezi)