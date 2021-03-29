Jandarma, Hırsıza Göz Açtırmadı!

Olayın aydınlatılması ve şüpheli şahısların yakalanması için Malatya İl Jandarma Komutanlığı’nca oluşturulan özel ekip tarafından yapılan detaylı araştırma sonucunda, olayın şüphelisi S.G. isimli şahıs 29 Mart’ta çalmış olduğu para ile birlikte yakalandı.
2 bin 300 TL para mağdura teslim edildi, şüpheli Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. ( Haber Merkezi)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.