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29 Mar 2021 - 12:55- Yaşam G: 29 Mar 2021 - 13:07

Artık pasaporta gerek yok!

Artık Türkiye ile Azerbaycan arasında seyahatte pasaporta gerek yok. Söz konusu karar 1 Nisan'da yürürlüğe giriyor. Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruda her iki ülke vatandaşlarının artık yeni tip kimlik kartıyla doğrudan seyahat edebileceği yer aldı.
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Türkiye ile Azerbaycan Cumhuriyetleri vatandaşlarının karşılıklı ziyaretlerinde kimlikle seyahat imkanı tanıyan protokolün 1 Nisan itibariyle yürürlüğe gireceği duyuruldu. Söz Konusu karar Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer aldı. Bakanlığın sayfasında karar, 

10 Aralık 2020 tarihinde Bakü'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kimlikle Seyahat Protokolü’nün iç onay süreci her iki ülke bakımından sonuçlanmıştır. Söz konusu Protokol, 1 Nisan 2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir. Böylelikle, iki ülke vatandaşları, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki doğrudan seyahatlerini pasaporta ihtiyaç duymadan, yalnızca yeni tip kimlik kartı ibraz ederek yapabileceklerdir. Can Azerbaycan’la 1 Nisan 2021 tarihi itibariyle hayata geçecek yeni düzenleme, ülkelerimiz arasındaki “iki devlet, tek millet” söyleminde ifade bulan güçlü kardeşlik bağlarını daha da pekiştirecektir

denildi. ( Haber Merkezi)

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29 Mar 2021 - 12:55 Malatya- Yaşam

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