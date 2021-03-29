29 Mar 2021 - 12:55- Yaşam

Artık pasaporta gerek yok!

Artık Türkiye ile Azerbaycan arasında seyahatte pasaporta gerek yok. Söz konusu karar 1 Nisan'da yürürlüğe giriyor. Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruda her iki ülke vatandaşlarının artık yeni tip kimlik kartıyla doğrudan seyahat edebileceği yer aldı.