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29 Mar 2021 - 12:41- Spor G: 29 Mar 2021 - 12:47

Şampiyonada Malatya rüzgarı esti!

Balkan Yürüyüş Şampiyonasında Malatyalı Sporcu Serhat Güngör Altın madalya alarak Balkan Şampiyonu, kuzeni Mehmet Güngör ise Gümüş Madalya alarak Balkan ikincisi oldu.
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Malatyalı Atlet Serhat Güngör, Antalya’da yapılan ve altı ülkenin iştirak ettiği Balkan Yürüyüş Şampiyonası’nda, U20 erkeklerde altın madalya kazandı. U20 erkeklerde Serhat Güngör Altın Madalya alarak Balkan şampiyonu olurken, kuzeni Mehmet Güngör ise Gümüş Madalya alarak Balkan ikinciliğini elde etti.
Malatya Gençlik ve Spor Müdürü Ebubekir Kayhan, Malatyalı Atlet kuzenlerin başarısını değerlendirerek,

Sporcularımızı ailelerini ve antrenörümüz Nihat Erim hocamızı tebrik ediyoruz

dedi.

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29 Mar 2021 - 12:41 Malatya- Spor

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