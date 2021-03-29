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29 Mar 2021 - 12:33- Eğitim G: 29 Mar 2021 - 12:41

Oyuncağını yap, Hediyeyi kap!

Malatya’nın Yazıhan İlçesi’nde, çocukların el becerilerinin geliştirilmesi için “Oyuncağını Yap, Hediyeni Kap” projesi gerçekleştirildi.
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İlçenin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığınca başlatılan “Oyuncağını Yap, Hediyeni Kap” projesi kapsamında yaptığı oyuncaklarla beğeni kazanan öğrenciler ödüllendirildi.


Çocukların el becerilerinin geliştirilmesi için “Oyuncağını Yap, Hediyeni Kap” projesi sonunda derece elde eden öğrencileri makamında kabul ederek hediyelerini veren Kaymakam Bülent Şimşek, projenin önemine temas etti.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığınca başlatılan “Oyuncağını Yap, Hediyeni Kap” projesi ile yeteneklerin ortaya çıkarılmak istendiğini bildiren Şimşek, ayrıca okullarda projeye katılan bütün öğrencilerin çeşitli hediyelerle ödüllendirildiğini kaydetti. ( İHA)

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29 Mar 2021 - 12:33 Malatya- Eğitim

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