Hakkında İstanbul Adliyesi'nce yakalama emri verilen bir şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalandı. Malatya Asayiş Şube Ekipleri, yağma suçundan 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası alan bir şahsı 26 Mart'ta yakalayarak gerekli adli mercilere teslim etti.( Haber Merkezi)
29 Mar 2021 - 11:51- Asayiş Güncelleme: 29 Mar 2021 - 12:03
İstanbul'da aranıyordu, Malatya'da yakalandı!
Malatya Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 yıl ceza alan bir şahsı kıskıvrak yakaladı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.