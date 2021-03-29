İstanbul'da aranıyordu, Malatya'da yakalandı!

Hakkında İstanbul Adliyesi'nce yakalama emri verilen bir şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalandı. Malatya Asayiş Şube Ekipleri, yağma suçundan 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası alan bir şahsı 26 Mart'ta yakalayarak gerekli adli mercilere teslim etti.( Haber Merkezi)