A Milli'den net galibiyet!

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında Norveç karşısında 3-0 galip gelen A Milli Futbol Takımı'na tüm Türkiye'den olduğu gibi Malatya'dan da tebrik geldi. Yeni Malatyaspor, sosyal medyadan 'Muhteşemsiniz' paylaşımıyla A Mili Takımı' tebrik etti.

Sosyal medyada #BizimÇocuklar adıyla açılan hashtag (Heşteg) kısa sürede çok sayıda tebrik paylaşımı aldı.( Haber Merkezi)