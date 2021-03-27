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27 Mar 2021 - 21:54- Spor G: 27 Mar 2021 - 22:11

A Milli'den net galibiyet!

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında bu akşam Norveç karşısında Türkiye sahadaydı. A Milli Futbol Takımı, Norveç'le eşleşmesinde sahadan 3-0 galibiyetle ayrıldı. Yeni Malatyaspor, millileri 'Muhteşemsiniz' notuyla tebrik etti.
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2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında Norveç karşısında 3-0 galip gelen A Milli Futbol Takımı'na tüm Türkiye'den olduğu gibi Malatya'dan da tebrik geldi. Yeni Malatyaspor, sosyal medyadan 'Muhteşemsiniz' paylaşımıyla A Mili Takımı' tebrik etti.

Sosyal medyada #BizimÇocuklar adıyla açılan hashtag (Heşteg) kısa sürede çok sayıda tebrik paylaşımı aldı.( Haber Merkezi)

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27 Mar 2021 - 21:54 Malatya- Spor

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