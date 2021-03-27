Busabah Malatya Busabah Malatya
27 Mar 2021 - 21:40- Sağlık G: 27 Mar 2021 - 21:46

Son 24 saatte 151 kişi öldü!

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 151 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini, 30 bin 21 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.
mask

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 151 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 30 bin 923’e yükseldi. Toplamda 37 milyon 657 bin 127 test yapıldı. Bugün yapılan 223 bin 214 testten, 30 bin 21 yeni vaka sayısı, bin 281 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 3 milyon 179 bin 115 olduğu, bugün iyileşen 18 bin 892 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 939 bin 929’a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,2, ağır hasta sayısının ise bin 886 olduğu açıklandı.( İHA)

# koronavirüs, Sağlık Bakanı, fahrettin koca, koronavirüs tablo, vaka, vefat, malatya, haberler, malatya haberler, İHA, yeni, sağlık, covid, son, vaka sayısı

27 Mar 2021 - 21:40 Malatya- Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Malatya'da Koronavirüs ile Mücadelede 1 Yıllık Veri mask
Malatya'da Koronavirüs ile Mücadelede 1 Yıllık Veri
Kısıtlama bekleniyor mask
Kısıtlama bekleniyor
Sağlık Bakanı Koca, İllere Göre Haftalık Koronavirüs Vaka Sayılarını Açıkladı mask
Sağlık Bakanı Koca, İllere Göre Haftalık Koronavirüs Vaka Sayılarını Açıkladı
Kızılay’dan Kan Bağışı Çağrısı mask
Kızılay’dan Kan Bağışı Çağrısı
Vegan Beslenme Uzman Eşliğinde Olmalı mask
Vegan Beslenme Uzman Eşliğinde Olmalı
PANDEMİDE KAYGI BOZUKLUKLARI ARTTI mask
PANDEMİDE KAYGI BOZUKLUKLARI ARTTI
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
HAFEZ’İN TRANSFERİNE GEVREK ENGEL OLMUŞ! mask
HAFEZ’İN TRANSFERİNE GEVREK ENGEL OLMUŞ!
HAMZAOĞLU HEMEN TAKIM BULDU mask
HAMZAOĞLU HEMEN TAKIM BULDU
SORUN GİDENLER Mİ? KALANLAR MI? mask
SORUN GİDENLER Mİ? KALANLAR MI?
EFSANE DEREBEYLERİ SEÇİME GİTTİ mask
EFSANE DEREBEYLERİ SEÇİME GİTTİ
YEŞİLYURT DEPLASMANDA KAZANDI mask
YEŞİLYURT DEPLASMANDA KAZANDI
İRFAN BUZ ANTRENMAN SAYISINI ARTIRDI! mask
İRFAN BUZ ANTRENMAN SAYISINI ARTIRDI!

GALERİ

Bülbüloğlu güven tazeledi mask
Bülbüloğlu güven tazeledi
Tüfekle vurulan şahıs hayatını kaybetti mask
Tüfekle vurulan şahıs hayatını kaybetti
Engelli oğlunu sırtında taşıyarak okula götürüyor mask
Engelli oğlunu sırtında taşıyarak okula götürüyor
Malatya'da kar mesaisi mask
Malatya'da kar mesaisi
İrfan Buz: Malatya olarak hep birlikte başaracağız mask
İrfan Buz: Malatya olarak hep birlikte başaracağız
Tunç: Sürprizlerimiz de olacak mask
Tunç: Sürprizlerimiz de olacak
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL