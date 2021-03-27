27 Mar 2021 - 18:32- Asayiş

Tüfekle vurulan genç defnedildi

Malatya'da tartıştığı arkadaşı tarafından tüfekle vurularak öldürülen genç Akçadağ ilçesinde toprağa verildi. Cihan Şakar'ın katil zanlısı U.K.'nin yakalanması için başlatılan çalışmalar ise sürüyor.